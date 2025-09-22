थाने में 13 घंटे बैठाया, रुपये लेकर छोड़ा, फिर रास्ते में दरोगा ने कारोबारी से लूटे 3.40 लाख

यूपी के कानपुर में एक कारोबारी ने शिकायत की है। थाने में 13 घंटे बैठाकर पीड़ित कारोबारी को 2.10 लाख रुपये लेकर छोड़ा। इतना हीं नहीं, उसे छोड़ने के बाद स्कॉर्पियो सवार दरोगा ने रास्ते में उससे 3.40 लाख रुपये लूट लिए।

यूपी के कानपुर में सरसौल में पुलिस ने हद पार कर दी। गांजा तस्कर के साथ कारोबारी को पकड़कर ले गई। पूरा दिन चौकी व थाने में 13 घंटे बैठाकर पीड़ित कारोबारी को 2.10 लाख रुपये लेकर छोड़ा। इतना हीं नहीं, उसे छोड़ने के बाद स्कॉर्पियो सवार दरोगा ने रास्ते में उससे 3.40 लाख रुपये लूट लिए। कारोबारी ने रो-रोककर अपना दर्द बयां किया। डीसीपी से बात करने पर व्यापारी पैसा वापस होने की जानकारी देने लगा। पुलिस लूट से इंकार कर रही है।

महाराजपुर निवासी थोक कारोबारी शनिवार को सरसौल गया था। उसने बताया कि वहां पर वह युवक से बात करने लगा, जिसे पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में दबोच लिया। व्यापारी के पास 4.50 लाख रुपये थे। पुलिस सुबह 11 बजे पकड़कर सुनहला चौकी ले गई। फिर रात में बिचौलिए के हस्तक्षेप के बाद रुपये लेकर रात 12:30 बजे छोड़ा। 4.50 लाख रुपये में से 3.40 लाख देकर उसको जाने को कहा गया था। थाने में 3.50 लाख रुपये वापस देने का पुलिस ने वीडियो भी बनाया जिससे पुलिस खुद को पाक-साफ बता सके।

व्यापारी जैसे ही थाने से कुछ दूरी पर पहुंचा तो स्कॉर्पियो सवार दरोगा ने उनसे 3.50 लाख रुपये भी छीन लिए। बदहवास व्यापारी किसी तरह से घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती बताई। व्यापारी ने बताया कि पुलिस ने पहले 1.10 लाख रुपये निकाल लिए और एक लाख रुपये परिजनों से मंगाकर ले लिए।

इस तरह से पुलिस ने 5.50 लाख रुपये का गबन कर लिया। परिजनों ने पूरी स्थिति को समझकर पुलिस की करतूत मीडिया को बताई। जब इस बारे में डीसीपी पूर्वी से बात की गई तो इसके कुछ देर बाद ही व्यापारी पैसा मिलने की बात करने लगा। जबकि कुछ देर पहले तक वह पुलिस की वसूली और लूट की दास्तां सुना रहा था।

नहीं कराई परिजनों से बात, गिड़गिड़ाता रहा व्यापारी ने बताया कि वह पूरा दिन थाने में पुलिस के सामने गिड़गिड़ता रहा। पुलिस कर्मियों ने इसके बावजूद परिजनों से बात तक नहीं कराई। किसी तरह एक सिपाही के जरिए परिजनों से बात हो सकी। पुलिस ने परिजनों से भैंस बेचकर घर में रखे एक लाख रुपये भी ले लिए।