प्रेम जाल में फंसाकर 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, फिर उनका सौदा किया

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:03 AM
यूपी के कानपुर शहर में एक ऐसे नराधम युवक का नाम उजागर हुआ है जिसने पहले कम उम्र की 20 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ खुद के अश्लील वीडियो बना डाले। इसके बाद वह उन्हीं लड़कियों का सौदागर बन गया। इसके लिए उसने अपने ही मोबाइल का इस्तेमाल किया। एक किशोरी के परिजनों ने उसे पकड़ा तो उसी के मोबाइल से ये वीडियो निकल आए। पीड़ित पिता की तहरीर पर नौबस्ता थाने में उस नराधम युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

ऑडियो भी मिले: पुलिस को जांच में अभी तक 20 वीडियो के साथ ही कुछ ऑडियो भी मिले हैं जिसमें वह लड़कियों का सौदा कर रहा है। यह बात भी साफ हुई है कि जिन लड़कियों का उसने शारीरिक शोषण किया उनका सौदा घंटे, दिन और रात के हिसाब से करता था। लड़कियों को इसके लिए तैयार करने के लिए उसने खूब ब्लैकमेल किया। उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। लोक लाज में लड़कियां उसके इशारे पर नाचने लगीं।

यूं हुआ मामले का खुलासा

नौबस्ता इलाके के हंसपुरम निवासी की 14 वर्षीय बेटी कक्षा आठ की छात्रा है। पिता के मुताबिक, वह जिस मकान में किराए पर रहते हैं, पास में एक निजी अस्पताल संचालित होता है। अस्पताल की कैंटीन में काम करने वाला फतेहपुर के जहानाबाद स्थित लहुरी सराय गांव का केशव उत्तम उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। इस वजह से बेटी गुमसुम रहने लगी। केशव से उसने कई बार दूर रहने को कहा लेकिन नहीं माना। बीते एक अक्तूबर को सूचना मिली कि बेटी को त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास दो लड़के जबरन रोके हुए हैं। आनन-फानन में परिजन के साथ पहुंचे तो आरोपित केशव उत्तम बेटी का हाथ पकड़ कर धमका रहा था।

20 अश्लील वीडियो मिले

केशव को जैसे ही उन्होंने पकड़ा वह भाग खड़ा हुआ। इस दौरान उसका मोबाइल वहीं छूट गया। मोबाइल खोल कर जांच की तो उसमें करीब 20 अश्लील वीडियो मिले। इसमें केशव के साथ अलग-अलग किशोरियां और युवतियां थीं। उनके साथ वह घिनौनी हरकत करता मिला। उसकी कई कॉल रिकॉर्डिंग मिलीं, जिसमें वह लोगों से रेट तय कर लड़कियां और महिलाएं पहुंचाने की बात कर रहा था। इसके बाद उन्होंने नौबस्ता थाने की पुलिस से शिकायत की। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें लड़कियों की लज्जा भंग करना, आपराधिक बल प्रयोग करना, छेड़छाड़, गलत तरीके से बंधक बनाना, सम्मान को ठेस पहुंचाना और धमकी देने की धाराएं शामिल हैं। आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है।

