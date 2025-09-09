प्रेम जाल में फंसाकर 20 लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, फिर उनका सौदा किया

यूपी के कानपुर में एक युवक ने 20 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ खुद के अश्लील वीडियो बना डाले। इसके बाद वह उन्हीं लड़कियों का सौदागर बन गया।

यूपी के कानपुर शहर में एक ऐसे नराधम युवक का नाम उजागर हुआ है जिसने पहले कम उम्र की 20 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनके साथ खुद के अश्लील वीडियो बना डाले। इसके बाद वह उन्हीं लड़कियों का सौदागर बन गया। इसके लिए उसने अपने ही मोबाइल का इस्तेमाल किया। एक किशोरी के परिजनों ने उसे पकड़ा तो उसी के मोबाइल से ये वीडियो निकल आए। पीड़ित पिता की तहरीर पर नौबस्ता थाने में उस नराधम युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

ऑडियो भी मिले: पुलिस को जांच में अभी तक 20 वीडियो के साथ ही कुछ ऑडियो भी मिले हैं जिसमें वह लड़कियों का सौदा कर रहा है। यह बात भी साफ हुई है कि जिन लड़कियों का उसने शारीरिक शोषण किया उनका सौदा घंटे, दिन और रात के हिसाब से करता था। लड़कियों को इसके लिए तैयार करने के लिए उसने खूब ब्लैकमेल किया। उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। लोक लाज में लड़कियां उसके इशारे पर नाचने लगीं।

यूं हुआ मामले का खुलासा नौबस्ता इलाके के हंसपुरम निवासी की 14 वर्षीय बेटी कक्षा आठ की छात्रा है। पिता के मुताबिक, वह जिस मकान में किराए पर रहते हैं, पास में एक निजी अस्पताल संचालित होता है। अस्पताल की कैंटीन में काम करने वाला फतेहपुर के जहानाबाद स्थित लहुरी सराय गांव का केशव उत्तम उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। इस वजह से बेटी गुमसुम रहने लगी। केशव से उसने कई बार दूर रहने को कहा लेकिन नहीं माना। बीते एक अक्तूबर को सूचना मिली कि बेटी को त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास दो लड़के जबरन रोके हुए हैं। आनन-फानन में परिजन के साथ पहुंचे तो आरोपित केशव उत्तम बेटी का हाथ पकड़ कर धमका रहा था।