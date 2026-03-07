Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झूठे वादे कर होटल में बनाया शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो दिया धोखा; विधवा ने मांगी इच्छा मृत्यु

Mar 07, 2026 08:41 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

आरोपी ने उसे होटल में मिलने के लिए बुला लिया। वहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। महिला प्रेग्नेंट हो गई। महिला ने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो आरोपी ने गर्भपात कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की। उसने महिला की FD तुड़वाकर दस लाख रुपए ले लिए।

झूठे वादे कर होटल में बनाया शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो दिया धोखा; विधवा ने मांगी इच्छा मृत्यु

UP News: यूपी के अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला से आगरा के युवक ने फेसबुक पर दोस्ती कर ली। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुए तो शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। इतना ही नहीं दस लाख रुपए भी हड़प लिए। अब आरोपी शादी से मुकर गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर एसएसपी से इच्छामृत्यु की मांग की है।

एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि एक जनवरी 2025 को पति की हार्टअटैक से मौत हो गई थी। करीब चार माह बाद ही फेसबुक पर आगरा निवासी धीरज सिंघल से बातचीत शुरू हो गई। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में कराएं इलाज, बीमार लोगों को योगी ने दिया आश्वासन

दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो प्रेम संबंध हो गए। इसी बीच आरोपी ने उसे होटल में मिलने के लिए बुला लिया। वहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। महिला गर्भवती हो गई। महिला ने गर्भवती होने की बात बताई तो आरोपी ने गर्भपात कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। महिला की एफडी तुड़वाकर दस लाख रुपए ले लिए। आरोप है कि सात महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी ने रुपए वापस नहीं किए। फोन पर संपर्क किया तो वह फोन भी नहीं उठा रहा है। शादी से भी इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजराइल युद्ध की आंच से मोम का संकट; ठप हो सकते हैं कई लघु-मध्यम उद्योग

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने धीरज सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में एसएसपी नीरज जादौन ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |