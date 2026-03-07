झूठे वादे कर होटल में बनाया शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो दिया धोखा; विधवा ने मांगी इच्छा मृत्यु

आरोपी ने उसे होटल में मिलने के लिए बुला लिया। वहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। महिला प्रेग्नेंट हो गई। महिला ने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो आरोपी ने गर्भपात कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की। उसने महिला की FD तुड़वाकर दस लाख रुपए ले लिए।

UP News: यूपी के अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला से आगरा के युवक ने फेसबुक पर दोस्ती कर ली। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुए तो शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। इतना ही नहीं दस लाख रुपए भी हड़प लिए। अब आरोपी शादी से मुकर गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने न्याय न मिलने पर एसएसपी से इच्छामृत्यु की मांग की है।

एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि एक जनवरी 2025 को पति की हार्टअटैक से मौत हो गई थी। करीब चार माह बाद ही फेसबुक पर आगरा निवासी धीरज सिंघल से बातचीत शुरू हो गई। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है।

दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो प्रेम संबंध हो गए। इसी बीच आरोपी ने उसे होटल में मिलने के लिए बुला लिया। वहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। महिला गर्भवती हो गई। महिला ने गर्भवती होने की बात बताई तो आरोपी ने गर्भपात कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। महिला की एफडी तुड़वाकर दस लाख रुपए ले लिए। आरोप है कि सात महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी ने रुपए वापस नहीं किए। फोन पर संपर्क किया तो वह फोन भी नहीं उठा रहा है। शादी से भी इंकार कर दिया।