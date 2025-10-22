Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmade a dirty video of a nursing student threatened to make it viral if she refused to marry him
नर्सिंग छात्रा का गंदा वीडियो बनाया, शादी से इनकार पर

नर्सिंग छात्रा का गंदा वीडियो बनाया, शादी से इनकार पर

संक्षेप: आरोप है कि युवक ने धोखे से छात्रा की फोटो और अश्लील वीडियो बना लिए। पीड़िता की मां संध्या देवी ने तहरीर में बताया कि जब उनकी बेटी की शादी तय हुई, तो आकाश ने उन तस्वीरों और वीडियो को रिश्तेदारों को भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया।

Wed, 22 Oct 2025 12:09 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शोहदे ने धोखे से नर्सिंग छात्रा का गंदा (अश्लील) वीडियो और फोटो बना लिया। शोहदा, छात्रा पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। लड़की ने इनकार किया तो शोहदा वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके साथ ही शोहदे ने छात्रा पर एसिड फेंक कर चेहरा बिगाड़ देने की भी धमकी दी। शोहदे की धमकियों से डरी छात्रा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके साथ ही छात्रा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।

मामला गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के सिक्टौर गांव का है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही छात्रा को भरोसा दिया है कि आरोपी से उसे कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बच्ची से रेप-मर्डर में उम्रकैद की सजा काट रहा खूंखार कैदी फरार,बेबस नजर आई पुलिस

मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा कुशीनगर जिले की रहने वाली है। वह गोरखपुर के सिक्टौर गांव में किराये पर कमरा लेकर रहती है। छात्रा का कहना है कि वह गोरखपुर के सोनबरसा स्थित गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से एनएम (नर्सिंग) कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान सिक्टौर बाजार निवासी आकाश जायसवाल से हुई। बातचीत के दौरान युवक ने धोखे से युवती की फोटो और अश्लील वीडियो बना लिए। पीड़िता की मां संध्या देवी ने तहरीर में आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी की शादी तय हुई, तो आकाश ने उन तस्वीरों और वीडियो को शुभचिंतकों-रिश्तेदारों को भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया।

ये भी पढ़ें:पिता ने 8 साल की बेटी से किया रेप, पत्नी की हत्या में सजा काट जमानत पर आया था घर

इसके बाद वह युवती को रास्ते में रोककर शादी का दबाव बनाने लगा और कहा कि अगर उसने शादी नहीं की तो एसिड फेंककर जान से मार देगा। उसने छात्रा के गंदे वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। मामले की जानकारी मिलते ही चिलुआताल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |