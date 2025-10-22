नर्सिंग छात्रा का गंदा वीडियो बनाया, शादी से इनकार पर

संक्षेप: आरोप है कि युवक ने धोखे से छात्रा की फोटो और अश्लील वीडियो बना लिए। पीड़िता की मां संध्या देवी ने तहरीर में बताया कि जब उनकी बेटी की शादी तय हुई, तो आकाश ने उन तस्वीरों और वीडियो को रिश्तेदारों को भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक शोहदे ने धोखे से नर्सिंग छात्रा का गंदा (अश्लील) वीडियो और फोटो बना लिया। शोहदा, छात्रा पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। लड़की ने इनकार किया तो शोहदा वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके साथ ही शोहदे ने छात्रा पर एसिड फेंक कर चेहरा बिगाड़ देने की भी धमकी दी। शोहदे की धमकियों से डरी छात्रा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसके साथ ही छात्रा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।

मामला गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के सिक्टौर गांव का है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही छात्रा को भरोसा दिया है कि आरोपी से उसे कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा कुशीनगर जिले की रहने वाली है। वह गोरखपुर के सिक्टौर गांव में किराये पर कमरा लेकर रहती है। छात्रा का कहना है कि वह गोरखपुर के सोनबरसा स्थित गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय से एनएम (नर्सिंग) कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान सिक्टौर बाजार निवासी आकाश जायसवाल से हुई। बातचीत के दौरान युवक ने धोखे से युवती की फोटो और अश्लील वीडियो बना लिए। पीड़िता की मां संध्या देवी ने तहरीर में आरोप लगाया कि जब उनकी बेटी की शादी तय हुई, तो आकाश ने उन तस्वीरों और वीडियो को शुभचिंतकों-रिश्तेदारों को भेजकर रिश्ता तुड़वा दिया।