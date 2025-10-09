पागल कुत्ते ने पांच लोगों को काटा, इंजेक्शन लगने के बाद भी एक युवक की मौत से दहशत

यूपी के बुलंदशहर में कुत्ता काटने के एक महीने बाद युवक की तड़प-तड़पकर मौत हो गई है। उसने इंजेक्शन भी लगवाया था। युवक के साथ ही चार अन्य लोगों को पागल कुत्ते ने काटा है। अब इन लोगों में दहशत की स्थिति है।

यूपी के बुलंदशहर में नरसेना क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में पागल कुत्ते के काटने के एक माह बाद युवक के शरीर में रेबीज फैल गया। परिजनों का दावा है कि कुत्ते के काटने के बाद एंटी रेबीज की चार वैक्सीन ली गईं थीं, इसके बावजूद रेबीज से युवक की तड़पकर मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार पागल कुत्ते ने गांव के चार अन्य लोगों को काट कर घायल किया था, जो अब दहशत में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।

अमरगढ़ निवासी सरदार (45 वर्ष) गांव में ही मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। मृतक के पुत्र अंकुर ने बताया कि सात सितंबर को गांव में एक पागल कुत्ते ने उनके पिता सरदार को हाथ और पैरों में कई जगह काटकर घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने किसी तरह कुत्ते को हटाकर उन्हें गांव के ही एक झोलाछाप के पास लेकर उपचार शुरू कराया था। एआरवी की पहली वैक्सीन गांव में ही लगवा ली थी। अगले दिन परिजन सरदार को ऊंचागांव स्थित सीएचसी लेकर गए, जहां उन्हें रेबीज की वैक्सीन लगाई गई।

परिजनों के मुताबिक सरदार को रेबीज की सारी वैक्सीन लगवा दी गईं थीं। चार दिन पहले उनके शरीर में खुजली हुई। बेचैनी के साथ समस्या हुई तो परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में उपचार कराया, जहां राहत मिलने पर वापस घर ले आए। इसके बाद उनमें रेबीज के लक्षण दिखने लगे। पानी को देखकर डर लगना और मुंह से झाग आने लगे थे। पिछले तीन दिनों से खाना भी नहीं खा रहे थे। परिजन नजदीकी अस्पताल लेकर गए जहां से उन्हें दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था। परिजन उपचार के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान उनकी तड़प तड़पकर सरदार की मौत हो गई।