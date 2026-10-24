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फर्श पर सोई, दाल-रोटी खाई, ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीने वाली मॉडल श्रद्धा से कोई मिलने तक नहीं आया

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान
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शिवा हत्याकांड की आरोपी मॉडल श्रद्धा और उसकी बहन रश्मि को लखनऊ जेल में रखा गया है। लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाली मॉडल को जेल की बैरक में फर्श पर सोना पड़ा। दाल-रोटी से दोनों बहनों को काम चलाना पड़ा है। 

Model shraddha
मॉडल श्रद्धा

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। लखनऊ जेल में बंद श्रद्धा दुबे व उसकी बहन से दूसरे दिन शनिवार को भी परिवार व परिचित में से कोई मिलने नहीं पहुंचा। ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीने वाली मॉडल श्रद्धा और उसकी बहन को जेल में फर्श पर लेटना पड़ा। महंगी चीजों का शौक रखने वाली श्रद्धा को दाल-रोटी और चावल से काम चलाना पड़ा। दोनों का दिन बैरक की दूसरी महिला बंदियों संग बातचीत में बीता।

बैरक में सुबह करीब छह बजे उठने के बाद उसने चाय-नाश्ता किया और दोपहर व रात का खाना दूसरी बंदियों के साथ खाया। महिला बंदियों ने दोनों बहनों से पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा। बातचीत में श्रद्धा ने खुद को बेकसूर बताया। पुलिस ने गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर को जिला जेल में दाखिल किया था। जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्रद्धा और रश्मि को महिला बैरक और तनवीर को पुरुष बैरक में रखा गया था।

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बंदियों संग बातचीत में बीता दिन

सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धा दुबे शुक्रवार को भी रात में बहन संग जागती रही और बैरक की दूसरी बंदियों से बातचीत की। देर रात फर्श पर सो गई। सुबह करीब छह बजे बंदियों की गिनती के समय वो बहन संग उठ गई थी। पूरा दिन बहन के साथ बैरक की दूसरी बंदियों के साथ बिताया। कुछ बंदियों ने घटनाक्रम के पूछने पर बताया, लेकिन खुद को बेकसूर बताती रही। जेल प्रशासन के अनुसार, श्रद्धा ने दिनभर बैरक में दूसरी महिला बंदियों के साथ समय बिताया। दोपहर में कुछ देर आराम किया। फिर बैरक के बाहर बंदियों संग कुछ देर टहलने के बाद वापस बैरक में आ गई। उसकी ओर से जेल प्रशासन से कोई विशेष मांग भी नहीं की गई।

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पुलिस सत्यापन के बाद होगी मुलाकात

जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी ने बताया कि श्रद्धा, उसकी बहन और चालक से जेल में मिलने आने वाले घर वाले व परिचितों के 10 नाम और जेल में लगे पीसीओ से बात कराने के लिये परिजनों के दो मोबाइल नम्बर मांगे गए हैं। अभी तक इसकी सूचना नहीं दी है। मुलाकातियों के नाम व मोबाइल नम्बर मिलने पर पुलिस सत्यापन के बाद ही मुलाकात एवं पीसीओ से बात करायी जाएगी। प्रत्येक मुलाकाती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड की फोटो कॉपी समेत फोटो खींचने के बाद ही मिलने दिया जाएगा।

श्रद्धा ने नाश्ता और भोजन किया

जेल प्रशासन ने मुताबिक श्रद्धा उसकी बहन ने शनिवार सुबह उबले चना और आलू खाए और चाय पी। दोपहर में आलू मूली की सब्जी, अरहर की दाल, रोटी और चावल खाया। जबकि शाम चाय बिस्कुट खाया और रात को उड़द व चना की मिक्स दाल, लौकी की सब्जी और रोटी खायी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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