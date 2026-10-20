लग्जरी होटल, महंगे ब्रॉंड्स, Photo में देखें श्रद्धा दुबे की ग्लैमरस लाइफस्टाइल, अब जेल में कटेंगी रातें

लखनऊ के कारोबारी शिवा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा दुबे को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर उसके वीडियो और फोटो मिले हैं जो मॉडल की लग्जरी लाइफ स्टाइल को बयां कर रहे हैं।

Shraddha dubey Photo: लखनऊ के शिवा शर्मा हत्या के मामले में फरार मॉडल श्रद्धा दुबे को यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा के अलावा पुलिस ने उसकी बहन और ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले तक ग्लैमरस लाइफस्टाइल जीने वाली श्रद्धा की रातें अब जेल में कटेंगी।

श्रद्धा दुबे बेहद की महंगी चीजों की शौकीन है। श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर महंगी लाइफ स्टाइल जीने के वीडियो और फोटो भरे पड़े हैं। श्रद्धा अपनी ग्लैमरस लाइफ की एक-एक कड़ी को इंस्टाग्राम पर साझा करती रहती हैं। वह जहां भी जाती, उसके वीडियो और वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती थी। फिर वह चाहें घूमने-फिरते की जगह हो या फिर खाने-पीने की चीजें। कुछ महीने पहले श्रद्धा हिमाचल घूमने आईं थीं। हिमाचल में बिताए पलों को भी श्रद्धा ने वीडियो और फोटो के जरिए इंस्टाग्राम पर साझा किया है। लग्जरी होटल में बिताया हुआ समय हो गया फिर किसी ब्रांड्स को लेकर प्रमोशन हर जगह श्रद्धा अपने वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर साझा करती रहती थीं। आज हम आपको श्रद्धा की लग्जरी लाइफ स्टाइल से रूबरू कराएंगे।

क्यों चर्चा में है श्रद्धा दुबे रायबरेली की रहने वाली श्रद्धा दुबे एक मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हाल ही में श्रद्धा दुबे लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड के मामले में चर्चा में आई थी। तलाकशुदा श्रद्धा की महंगे होटल, लुई विटॉन और गूची जैसे महंगे ब्रांड्स के सामान के प्रति उसकी खास दीवानगी भी नजर आती है। श्रद्धा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हर चीज को लेकर शो ऑफ करती रहती हैं। इसके अलावा वह अलग-अलग कार्यक्रमों में बतौर गेस्ट शामिल होती थी और फोटोशूट भी कराती थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ प्रोडक्ट्स के प्रमोशन से जुड़ी पोस्ट भी मौजूद हैं। इन तस्वीरों और पोस्ट के जरिए उसकी लाइफस्टाइल की झलक मिलती है।

श्रद्धा के इंस्टा पर एक लाख से ज्यादा हैं फॉलोअर मॉडल श्रद्धलु दुबे का इंस्टाग्राम अकाउंट उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल की झलकियों से भरा पड़ा है। वह महंगे होटलों और रिजॉर्ट्स में ठहरती थी। वहां बिताए पलों की तस्वीरें और वीडियो भी वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती थीं। इंस्टाग्राम पर उसके एक लाख 42 हजार फॉलोअर हैं। उसने 498 पोस्ट की हैं।

वीआईपी सुरक्षा मिलने पर उठे थे सवाल श्रद्धालु दुबे अप्रैल महीने में नीम करौली पहुंची थी। इस दौरान उसके साथ सरकारी सुरक्षाकर्मी के अलावा एक बाउंसर भी नजर आया। श्रद्धा ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया था। अब यह वीडियो वायरल होने के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसे वीआईपी सुरक्षा कैसे मिली?

क्या है पूरा मामला नौ अक्टूबर को हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालू अड्डा इलाके में एक अपार्टमेंट की बालकनी से शिवा शर्मा (28) कथित तौर पर नीचे गिर गया था। शिवा शर्मा के घर वालों ने श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे, उनके ड्राइवर तनवीर अली (उर्फ दानिश) और दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने श्रद्धा, रश्मि और दानिश की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए 50-50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी। सोशल मीडिया पर सामने आये वीडियो में श्रद्धा ने शिवा शर्मा की मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया है। उसने दावा किया कि शिवा उसके घर पर बाथरूम में गया था और वहां से बालकनी में आकर नीचे कूद गया। श्रद्धा ने यह भी आरोप लगाया कि शिवा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज था और उसने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में अपनी जान देने की धमकी दी थी। उसका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाएगा कि असल में क्या हुआ था। उसने मारपीट या प्रताड़ना के आरोपों को भी खारिज किया है।