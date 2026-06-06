लग्जरी कार में भरे थे दोमुंहे सांप; कीमत कर देगी हैरान, गाड़ी से कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली
सहारनपुर पुलिस ने सांप तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसकी लग्जरी गाड़ी से कई दोमुंहे सांप बरामद हुए हैं। इसके अलावा कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में दोमुंहे सांपों (रेड सैंड बोआ) की तस्करी करने का मामला सामने आया है। लग्जरी गाड़ी के अंदर बड़ी संख्या में दोमुंह सांप मिल हैं। पुलिस ने सांपों की तस्करी के मामले में प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से जो सांप बरामद किए गए हैं उनकी कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा गाड़ी से 4.94 लाख रुपये नकद, ऑडी क्यू-3 कार, नोट गिनने की मशीन, फर्जी आधार कार्ड, मनोरंजन वाले नकली नोट और सफेद कागज की गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस, आरोपी के नेटवर्क और उसके फरार साथियों की तलाश में जुटी है।
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पूजा एन्कलेव के पास दबनी कब्रिस्तान वाले खंड़ंजे से आस मोहम्मद निवासी शिवधाम कॉलोनी, खताखेड़ी थाना मंडी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से दो दोमुंहे सांप (रेड सैंड बोआ), 4.94 लाख रुपये नकद, 127 गड्डी मनोरंजन वाले नोट, 145 गड्डी सफेद कागज, दो कूटरचित आधार कार्ड, ऑडी क्यू-3 कार और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई।
साथियों संग मिलकर करता था सांपों की तस्करी का धंधा
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए आशु गोयल नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था। वह अलग-अलग पहचान से लोगों से मिलता और साथियों के साथ दोमुंहे सांप बेचने का धंधा करता था। वह शनिवार को ही एक दोमुंहा सांप 15 लाख रुपये में बेचकर लौटा था। उसके दोनों साथी पांच-पांच लाख रुपये लेकर चले गए थे, जबकि 4.94 लाख रुपये उसके हिस्से के बचे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले चार-पांच वर्षों से इस धंधे में सक्रिय था। मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
झांसा देने को रखता था नकली नोटों की गड्डियां
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बैग में मनोरंजन नोट और सफेद कागज की गड्डियां रखता था, ताकि लोगों को उसके पास भारी रकम होने का भरोसा हो जाए और वे आसानी से उसके झांसे में आ जाएं।
वीआईपी नंबर की ऑडी से चलता था शातिर
पुलिस जांच में सामने आया कि आस मोहम्मद दिल्ली के वीआईपी नंबर वाली ऑडी क्यू-3 कार में चलता था। लग्जरी गाड़ी और आलीशान रहन-सहन के जरिए वह लोगों का भरोसा जीतकर अपने अवैध कारोबार को अंजाम देता था। पुलिस फर्जी आधार कार्ड तैयार करने वालों और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।