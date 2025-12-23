Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsluxury bus gutted on agra lucknow expressway 54 passengers narrowly escaped
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बाल-बाल बचे 54 यात्री, लग्जरी बस जलकर खाक

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बाल-बाल बचे 54 यात्री, लग्जरी बस जलकर खाक

संक्षेप:

अजमेर से 54 यात्रियों को लेकर लग्जरी बस नेपाल जा रही थी। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 76.300 किमी पर बस के पिछले पहिए में बेयरिंग की रगड़ से टायरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। समय रहते सूचना मिलने पर चालक ने बस रोकी।

Dec 23, 2025 09:19 pm ISTAjay Singh संवाददाता, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)
share Share
Follow Us on

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार शाम पर यात्रियों से भरी लग्जरी बस में आग लग गई। समय रहते पता चलने पर यात्रियों ने कूद-कूदकर जान बचाई। कई का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार शाम एक लग्जरी बस अजमेर से 54 यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही थी। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 76.300 किमी पर बस के पिछले पहिए में बेयरिंग की रगड़ से टायरों में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। समय रहते सूचना मिलने पर चालक ने बस रोकी। यात्रियों ने आनन-फानन में कूद-कूदकर जान बचाई। इस अफरातफरी में कई लोगों का सामान बस में जलकर खाक हो गया।

ये भी पढ़ें:यूपी के तीन और जिलों में स्कूलों की छुट्टी, डीएम ने बंद किए आठवीं तक के स्कूल

सूचना पर सिरसागंज पुलिस के साथ ही आसपास के थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची दो दमकलों ने आग पर काबू पाया। बीच सड़क में हादसा होने से कुछ देर के लिए वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने बाद में उसे हटवाकर किनारे कराया और यातायात सुचारू हुआ। बस के चालक और क्लीनर मौके से भाग गए। स्टाफ के रूप में आयुषा पुत्री सुशील निवासी बीर गंज नेपाल पुलिस को मिली।

ये भी पढ़ें:यूपी के 24 शहर शिमला से भी सर्द, 18 में घने कोहरे; 10 में कोल्ड डे का अलर्ट

कूदने से कुछ यात्री चोटिल भी हुए

खिड़कियों से कूदकर तमाम यात्रियों ने अपनी जान बचाई। भगदड़ के दौरान और खिड़कियों से कूदते समय कुछ यात्री चोटिल भी हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दूसरी बस से रवाना किया गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |