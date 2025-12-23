आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बाल-बाल बचे 54 यात्री, लग्जरी बस जलकर खाक

संक्षेप: अजमेर से 54 यात्रियों को लेकर लग्जरी बस नेपाल जा रही थी। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 76.300 किमी पर बस के पिछले पहिए में बेयरिंग की रगड़ से टायरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। समय रहते सूचना मिलने पर चालक ने बस रोकी।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार शाम पर यात्रियों से भरी लग्जरी बस में आग लग गई। समय रहते पता चलने पर यात्रियों ने कूद-कूदकर जान बचाई। कई का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया।

मंगलवार शाम एक लग्जरी बस अजमेर से 54 यात्रियों को लेकर नेपाल जा रही थी। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 76.300 किमी पर बस के पिछले पहिए में बेयरिंग की रगड़ से टायरों में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। समय रहते सूचना मिलने पर चालक ने बस रोकी। यात्रियों ने आनन-फानन में कूद-कूदकर जान बचाई। इस अफरातफरी में कई लोगों का सामान बस में जलकर खाक हो गया।

सूचना पर सिरसागंज पुलिस के साथ ही आसपास के थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची दो दमकलों ने आग पर काबू पाया। बीच सड़क में हादसा होने से कुछ देर के लिए वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने बाद में उसे हटवाकर किनारे कराया और यातायात सुचारू हुआ। बस के चालक और क्लीनर मौके से भाग गए। स्टाफ के रूप में आयुषा पुत्री सुशील निवासी बीर गंज नेपाल पुलिस को मिली।