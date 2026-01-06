बिटक्वाइन का लालच देकर 2 करोड़ की ठगी, PMO का फर्जी अधिकारी बनकर जालसाज ने पड़ोसी को लूटा

संक्षेप: कानपुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने बिटक्वाइन में लगी 44 करोड़ रुपये की रकम को पीएमओ में तैनात दोस्त की मदद से रिलीव कराने और मुनाफे का लालच देकर पड़ोसी समेत चार लोगों से दो करोड़ रुपये ठग लिए।

यूपी के कानपुर में मेडिकल स्टोर संचालक ने बिटक्वाइन में लगी 44 करोड़ रुपये की रकम को पीएमओ में तैनात दोस्त की मदद से रिलीव कराने और मुनाफे का लालच देकर पड़ोसी समेत चार लोगों से दो करोड़ रुपये ठग लिए। नई फर्म का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जीएसटी आदि के प्रपत्र दिखाकर यह रकम ठगी गई। मेडिकल स्टोर संचालक अपने दूसरे साथी को पीएमओ का अधिकारी बताकर पीड़ितों से फोन पर बात भी कराता था। उसके विश्वास में आकर पीड़ितों ने डेढ़ गुना राशि के लालच में पैसा लगा दिया। पीड़ितों की ओर से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके दूसरे साथी की तलाश की जा रही है।

चकेरी के गिरिजा नगर निवासी उमाशंकर के अनुसार उनके घर के पास अहिरवां सैनिक नगर राजा मार्केट निवासी आदित्य सिंह का मेडिकल स्टोर था। पड़ोसी होने के चलते उनकी आदित्य से अच्छी जान पहचान हो गई। उमाशंकर के मुताबिक आदित्य ने उन्हें बताया था कि उसकी हिमाचल प्रदेश में एलोपैथिक दवा बनाने की दो फैक्ट्रियां हैं। उसने बताया था कि करीब 20 साल पहले उसने बिटक्वाइन (क्रिप्टोकरेंसी) खरीदा था। इसकी कीमत बढ़कर अब 44 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन कुछ नियमों के चलते उनकी यह रकम आरबीआई ने फ्रीज कर रखी है।

RBI समेत कई प्रपत्र भी दिखाए यह भी बताया कि पैसा रिलीज कराने के लिए उनका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसमें वह जीत गया है। अब इस रकम को रिलीज कराने के लिए एक फर्म बनानी पड़ेगी। इसमें वह भी पार्टनर बन सकते हैं। फ्रीज रकम वापस मिलने पर उन्हें भी बड़ा मुनाफा होगा। इस संबंध में आदित्य ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट समेत आरबीआई के कई प्रपत्र भी दिखाए। इस पर वह आदित्य के झांसे में आ गए और रुपये लगाने को राजी हो गए। इसके बाद आरोपित ने एसएसआरए ग्रुप नाम से एक फर्म बनवाई।

इसमें उमाशंकर ने अपने साथियों योगेंद्र, अनिल गुप्ता, समर शुक्ला से भी पैसा लगवाया। आदित्य ने फर्म का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जीएसटी आदि के फर्जी दस्तावेज दिखाकर सभी पीड़ितों से अगस्त 2021 से नवंबर 2025 तक दो करोड़ रुपये लगवाए। इसमें 1.25 करोड़ रुपये ऑनलाइन और 75 लाख रुपये नकद दिए गए। उमाशंकर ने बताया कि रकम देने के लिए उन्होंने सनिगवां स्थित प्लाट और जेवरात तक बेच दिए थे। थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्र ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित आदित्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वह अपने एक साथी को ही पीएमओ का अधिकारी बताकर फोन से बात करवाता था। उसकी भी तलाश की जा रही है।