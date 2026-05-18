दो हजार के चक्कर में भांजी की बिगड़ी नीयत, मौज-मस्ती के शौक में साफ कर दिया मौसी का घर
मेरठ में दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और मौज-मस्ती का शौक एक युवती को चोरी की वारदात तक ले आया। खर्चे पूरे करने के लिए उसने पहले केवल दो हजार रुपये चोरी करने की योजना बनाई थी।
Meerut News: मेरठ में दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और मौज-मस्ती का शौक एक युवती को चोरी की वारदात तक ले आया। खर्चे पूरे करने के लिए उसने पहले केवल दो हजार रुपये चोरी करने की योजना बनाई थी। मगर मौसी के घर की अलमारी में नकदी और सोने के जेवर देखकर नीयत बदल गई। इसके बाद युवती ने करीब डेढ़ लाख रुपये और सोना-चांदी के जेवर समेट लिए। सदर बाजार थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 1.23 लाख रुपये और चोरी किए गए सोने के आभूषण बरामद किए हैं।
घटना रविवार की है। सदर बाजार थाना क्षेत्र निवासी परिवार ने घर में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार किसी काम से बाहर गया हुआ था। वापस लौटने पर घर की अलमारी खुली मिली और नकदी, जेवर गायब थे। पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में रंजीतपुरी निवासी 19 वर्षीय सिमरन संदिग्ध दिखाई दी। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई, जहां उसने चोरी की पूरी वारदात कबूल कर ली। पूछताछ में सामने आया कि युवती का पीड़ित परिवार के घर आना-जाना था और रिश्तेदारी में वह परिवार की भांजी लगती है।
चुराई चाबी, फिर रचा पूरा प्लान
जांच में सामने आया कि युवती वारदात से एक दिन पहले मौसी के घर पहुंची थी। इसी दौरान उसने मौका देखकर घर की चाबी चुरा ली। अगले दिन जब परिवार घर से बाहर गया तो वह उसी चाबी से घर में दाखिल हुई और अलमारी में रखी नकदी व जेवर चोरी कर फरार हो गई।
दो हजार से शुरू हुआ लालच, लाखों तक पहुंची चोरी
थाना प्रभारी के मुताबिक पूछताछ में युवती ने बताया कि शुरुआत में उसका इरादा केवल दो हजार रुपये निकालने का था, ताकि दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और खर्च पूरे किए जा सकें। लेकिन अलमारी में बड़ी रकम और सोने के जेवर देखकर उसका लालच बढ़ गया और उसने पूरा सामान समेट लिया।
सीसीटीवी फुटेज बनी गिरफ्तारी का आधार
घटना के बाद पुलिस ने इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में युवती की गतिविधियां संदिग्ध मिलने पर पुलिस उसके घर तक पहुंची। पूछताछ में सख्ती के बाद उसने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी युवती की निशानदेही पर एक सोने की चेन, अंगूठी, कान की बाली, सोने का बुंदा और 1.23 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।