चंद्रग्रहण ने बदली परंपरा, दिन में ही हुई शाम वाली गंगा आरती, 34 साल में पांचवीं बार बदलाव

आज रात लगने वाले चंद्रग्रहण के कारण वाराणसी में गंगा आरती की परंपरा में भी बदलाव करना पड़ा है। रोजाना शाम में होने वाली गंगा आरती आज दोपहर में ही हुई। 34 साल में आज पांचवां ऐसा मौका है जब शाम वाली गंगा आरती दिन में ही करानी पड़ रही है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन होता है। चंद्र ग्रहण भले ही रात दस बजे से लग रहा है लेकिन सूतक काल दोपहर बाद से शुरू होने के कारण दशाश्वमेध के साथ ही अस्सी घाट पर गंगा आरती दोपहर में ही कराई गई है। इसके साथ ही तमाम मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं।

चंद्रग्रहण के सूतक काल से पहले ही दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली गंगा की दैनिक आरती दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर सूतक काल शुरू होने से पहले सम्पन्न करा दी गई। इससे पहले 16 जुलाई 2019 में दोपहर में गंगा आरती हुई थी। 27 जुलाई 2018 और 7 अगस्त 2017 में भी चन्द्र ग्रहण के कारण दिन में गंगा आरती कराई गई थी।

गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने बताया कि चंद्रग्रहण के सूतक काल से पूर्व मां गंगा की आरती अपने परंपरागत तरीके से दोपहर 12 बजे से शुरू होकर सूतक काल से पूर्व सम्पन्न कराई गई। वर्ष 1991 से स्वर्गीय पंडित सतेंद्र मिश्र द्वारा दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती की शुरूआत की गई थी। यह 34 वर्षों में पांचवीं बार दिन में हुई। इस पल के साक्षी कई श्रद्धालु ओर पर्यटक भी हुए। मां गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण इस समय मां गंगा की आरती छत पर सम्पन्न कराई जा रही है।