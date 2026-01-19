Hindustan Hindi News
लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर बिखरे सामान और डॉग स्क्वायड, सात घंटे बेचैन रहे विमान यात्री

लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर बिखरे सामान और डॉग स्क्वायड, सात घंटे बेचैन रहे विमान यात्री

संक्षेप:

बम की सूूचना पर लखनऊ में  विमान की इमरजेंसी लैंंडिंग हुई। किसी यात्री की शरारत की वजह से दो सौ से ज्यादा लोग बेवजह सात घंंटे परेशान हुए। किसी को जरूरी मीटिंग तो किसी को अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होना था।

Jan 19, 2026 09:42 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
दिल्ली से दार्जिलिंग के बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। पायलट की सूचना पर रविवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अमौसी) पर विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। विमान को आईसोलेशन में खड़ाकर सामान को रनवे पर ही निकाल दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी से सूचना पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, फायर बिग्रेड की टीमों ने बारीकी से जांच की। करीब सात घंटे तक जांच चली और इस दौरान यात्रियों का पूरा समय बेचैनी में ही बीता।

किसी यात्री की शरारत की वजह से दो सौ से ज्यादा लोग बेवजह परेशान हुए। किसी को जरूरी मीटिंग तो किसी को अपने रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होना था। पुलिस को बताया गया था कि बाथरूम में मिले टिश्यू पेपर पर लिखा था कि ‘प्लेन में बम’ है। पुलिस ने टिश्यू पेपर कब्जे में ले लिया है।

एक यात्री के अनुसार उनको पहले से स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया गया। शुरू में केबिन में सामान की जांच की गई कि कौन सा सामान किसका है। फिर बताया गया कि कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी सीट पर बैठे रहें। लखनऊ एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट आइसोलेशन वे में पार्क की गई तो कुछ अंदेशा होने लगा। समय से पहले विमान उतरा था। इस नाते भी फ्लाइट में सवार कई यात्री सवाल करने लगे थे।

आइसोलेशन के बाद यात्रियों को उतारकर लाउंज में बैठा दिया गया। करीब 7 घंटे तक विमान से उतारने के बाद इंतजार कराया गया। इस बीच सभी यात्री चिंतित थे कि उनकी यात्रा का क्या होगा। कहीं फ्लाइट निरस्त तो नहीं होने जा रही है। विमान की जब जांच पड़ताल हो रही थी तो यात्री आशंकाओं से घिरे थे। पुलिस, बीडीएस, डॉग स्क्वायड, फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने जांच पड़ताल के बाद विमान को सुरक्षित बताया। इसके बाद शाम 4:40 बजे बागडोगरा के लिए फ्लाइट रवाना हुई।

उधर, बागडोगरा में यात्रियों को लेने एयरपोर्ट पहुंचे उनके करीबी भी परेशान थे। यह घटना हाल के दिनों में भारतीय विमानन में बम धमकियों की बढ़ती संख्या का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में कई फ्लाइट्स को ऐसी धमकियां मिली हैं, जो फर्जी साबित हुई हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह शरारती तत्वों का काम हो सकता है, लेकिन हर धमकी को गंभीरता से लिया जाता है। इंडिगो ने कहा कि यात्री सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और जांच पूरी होने के बाद ही फ्लाइट संचालन सामान्य होगा।

धमकी की सूचना पर दौड़े आला अफसर

विमान में बम की धमकी पर एयरपोर्ट प्रशासन से इसकी तत्काल सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। आनन-फानन में सरोजनीनगर पुलिस, एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा, बम स्क्वाड दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और सघन चेकिंग शुरू कर दी गई। हालांकि फ्लाइट के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। जांच कर रही टीम को बाथरूम के टिश्यू पेपर पर ‘फ्लाइट में बम है’ लिखा मिला। पुलिस ने टिश्यू पेपर को कब्जे में ले लिया। एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि फ्लाइट में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। चेकिंग के बाद शाम 4:40 बजे विमान एयरपोर्ट से गंतव्य के लिए रवाना हो गया। इंडिगो एयरलाइंस के सुरक्षाधिकारी विपिन की ओर से अज्ञात के खिलाफ सरोजनीनगर थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस टीम इस संबंध में जांच कर रही है।

एक साल में 25 से ज्यादा बम की धमकियां मिलीं

अक्तूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच बड़ी संख्या में विमान में बम की धमकियां मिली हैं। लखनऊ में इस दौरान लगभग 15 से 18 बार अलग-अलग एयरलाइंस (इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्टार एयर) को ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया गया। सबसे ज्यादा धमकियां लखनऊ-दिल्ली, लखनऊ-मुंबई और लखनऊ-दुबई जाने वाली फ्लाइटों से संबंधित रहीं।