Lucknow-Kanpur Rapid Rail approved, Namo Bharat Corridor will make a 2-hour journey shorter by 40 minutes लखनऊ-कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी, नमो भारत कॉरिडोर से 2 घंटे का सफर 40 मिनट में, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsLucknow-Kanpur Rapid Rail approved, Namo Bharat Corridor will make a 2-hour journey shorter by 40 minutes

लखनऊ-कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी, नमो भारत कॉरिडोर से 2 घंटे का सफर 40 मिनट में

लखनऊ-कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ-कानपुर नमो भारत रेल कॉरिडोर के प्रारंभिक दे दी गई है। लखनऊ-कानपुर के बीच रैपिड रेल 160 की स्पीड से दौड़ेगी। इससे 2 घंटे का सफर 40 मिनट में तय होगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:37 AM
share Share
Follow Us on
लखनऊ-कानपुर रैपिड रेल को मंजूरी, नमो भारत कॉरिडोर से 2 घंटे का सफर 40 मिनट में

राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच रैपिड रेल चलाने के प्रस्ताव को आखिरकार शासन की हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा तैयार किए गए लखनऊ-कानपुर नमो भारत रेल कॉरिडोर के प्रारंभिक संरेखण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने पिछले सप्ताह इस संबंध में आदेश जारी कर केंद्र सरकार और एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट भेज दी है। इससे दो घंटे का सफर 40 मिनट में पूरा होगा।

67 किमी लंबे नमो भारत कॉरिडोर को मिली स्वीकृति

शासन के आदेश के अनुसार, करीब 67 किलोमीटर लंबे इस रैपिड रेल कॉरिडोर के प्रारंभिक मार्ग को अनुमोदित कर दिया गया है। अब परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और तकनीकी सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि आगे की प्रक्रिया एनसीआरटीसी द्वारा नियमानुसार आगे बढ़ाई जाए।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में बसपा की महारैली आज, मायावती का दिखेगा शक्ति प्रदर्शन
ये भी पढ़ें:BSP की बड़ी रैली आज, 3 घंटे मंच पर रहेंगी मायावती, सुरक्षा में 2 हजार पुलिसकर्मी

तीन जिलों के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल

रैपिड रेल के लिए शासन में एक हाईपावर कमेटी गठित हुई थी। जिसे इस पर फैसला लेना था। इसकी मंजूरी के बाद एनसीआरटीसी को रिपोर्ट भेजी गई। कमेटी लखनऊ, कानपुर और उन्नाव तीनों जिलों के प्राधिकरणों के बीच समन्वय भी बनाएगी। यह कमेटी भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति, निर्माण स्वीकृति और विभागीय मंजूरियों से जुड़ी बाधाओं को तेजी से सुलझाएगी।

160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार

रैपिड रेल अमौसी एयरपोर्ट से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगी। यह आधुनिक ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और बीच में सिर्फ तीन स्टॉप होंगे। लखनऊ, उन्नाव और कानपुर। फिलहाल सड़क मार्ग से लखनऊ से कानपुर का सफर दो घंटे तक लगता है, लेकिन रैपिड रेल इसे महज 40 मिनट में पूरा कर देगी।

Up News UP News Today Rapid Rail अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |