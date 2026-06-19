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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे बनेगा हरियाली का कॉरिडोर, प्रदूषण तो कम होगा ही सुंदरता भी बढ़ेगी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे हरियाली का कॉरिडोर बनेगा। इससे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर प्रदूषण तो कम होगा ही प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ेगी। पौधरोपण का काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे बनेगा हरियाली का कॉरिडोर, प्रदूषण तो कम होगा ही सुंदरता भी बढ़ेगी

Lucknow-Kanpur Expressway: यूपी के लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से सफर आसान तो होगा ही। इसके साथ ही प्राकृतिक हरियाली में यात्रा करने का मौका मिलेगा। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर हरियाली कॉरिडोर बनेगा। इसके बनाएंगे एक्सप्रेसवे पर रोपे जाने वाले 46 हजार पौधे। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वन विभाग से करार हो चुका है। पौधरोपण का काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

एक्सप्रेस वे शुरू होने पर वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पौधरोपण की योजना बनाई गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के ग्रीन बेल्ट विकास अभियान के तहत यह पौधारोपण एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर किया जाएगा। लखनऊ से कानपुर तक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 63 किमी है। इसमें लगभग 42 किमी ग्रीन फील्ड है, जो कि बनी से लेकर शुक्लागंज तक है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार पौधरोपण इसी ग्रीन फील्ड क्षेत्र में किया जाएगा। पौधरोपण के लिए वन विभाग से हुए करार के तहत पौधे लगाने में लगभग पांच करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसे एनएचएआई वहन करेगा। देखरेख की जिम्मेदारी भी वन विभाग की होगी। विशेषज्ञों के अनुसार 46 हजार पेड़ परिपक्व होने पर सालाना 900 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं और 15-20 किमी के दायरे में तापमान 1-2 डिग्री तक कम कर सकते हैं।

छायादार पौधों की संख्या अधिक होगी-

एनएच अधिकारियों के अनुसारा पौधरोपण में छायादार पौधों की संख्या अधिक होगी। इसमें नीम, पीपल, बरगद, शीशम, अर्जुन, गुलमोहर और अमलतास जैसी देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं और प्रदूषण सोखने में कारगर हैं। अधिकारियों के अनुसार यह वाहनों से निकलने वाले धुएं और धूल को रोककर वायु गुणवत्ता बेहतर करेंगे। बारिश के दिनों में मिट्टी के कटाव को रोकेंगे और एक्सप्रेसवे को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करेंगे। दोनों तरफ बनाए जाने वाले रेस्ट एरिया में फलदार पौधे लगाए जाएंगे।

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नियमित सिंचाई की जाएगी-

पौधारोपण के साथ ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि गर्मी में भी पौधों को नियमित पानी मिल सके। रखरखाव के लिए वन विभाग की जिम्मेदारी होगी। रोपे गए पौधों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए नियमित तौर पर इसकी देखरेख भी की जाएगी।

4 हजार करोड रुपए से भी अधिक लागत में बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे

4 हजार करोड रुपए से भी अधिक लागत में बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में कानपुर जिले से 45 किलोमीटर और लखनऊ जिलों में 17.8 किलोमीटर का हिस्सा है। कानपुर वाला हिस्सा ग्रीन बेल्ट में है जबकि लखनऊ वाला एलिवेटेड और फ्लाई ओवर वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर गाडियों की स्पीड लिमिट अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी ।ऐसे में लखनऊ से कानपुर आने-जाने में महज 45 मिनट लगेंगे।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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