लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 45 मिनट में पूरा होगा तीन घंटे का सफर, गडकरी और राजनाथ सिंह खुद करेंगे टेस्ट ड्राइवर
लखनऊ से कानपुर पहुंचने के लिए लगने वाले दो से तीन घंटे अब कम हो जाएंगे। यूपी को अब लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। सोमवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे।
Lucknow-Kanpur Expressway: यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। सोमवार को उन्नाव जिले में स्थित नेवरना-पड़रीखुर्द में आयोजित समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 51 किलोमीटर सफर करेंगे। दोनों मंत्री खुद ही एक्सप्रेसवे पर टेस्ट ड्राइव लेंगे। लखनऊ-लखनऊ एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों की दूरी काफी घट जाएगी। अभी लखनऊ से कानपुर पहुंचने में दो से तीन घंटे लगते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 35-45 मिनट ही लगने वाले हैं।
नेवरना-पड़रीखुर्द में ही कानपुर की तरफ से आने वाली साइड में एक्सप्रेस वे का रेस्ट एरिया बनाया जाएगा। इसके लिए यहां पर दो एकड़ से अधिक जमीन छोड़ी गई है। समारोह के दौरान दोनों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया(एनएचएआई) के अधिकारियों से ऑटोमेडेड एंड इंटेलिजेंस मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन(एआई-एमसी) तकनीक से बने देश के पहले इस एक्सप्रेस वे के बारे में जानेंगे। अधिकारियों की ओर से उन्हें एक्सप्रेव निर्माण की तकनीकी, इसकी खासियत, देश के तीसरे और प्रदेश के पहले टोल बैरियर फ्री टोल प्लाजा, एक्सप्रेस वे पर वाहनों की अधिकतम गति, यात्री सुविधाओं आदि के बारे में पॉवर प्वाइंट प्रजंटेशन के जरिए बताया जाएगा। इसी दौरान पार्टी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। वहां से एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता को परखने के लिए 51 किलोमीटर का सफर तय कर सरोजनीनगर स्थित कैप्टन मनोज पाण्डेय उप्र सैनिक स्कूल पहुंचेंगे। यहां वह सबसे पहले वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे शाम 4:30 बजे से 5:45 बजे तक सैनिक स्कूल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे।
सीएम संग परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे गडकरी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से फ्लाइट से लखनऊ एयरपोर्ट सुबह10.25 बजे पहुंचेंगे। यहां से वह मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। यहां पर वह प्रदेश में एनएचएआई की चल रही परियोजनाओं की मुख्यमंत्री संग समीक्षा करेंगे। अपराह्न तीन बजे ला मार्टिनियर ग्राउंड से हेलीकॉप्टर से उन्नाव के नेवरना-पड़रीखुर्द के लिए रवाना होंगे। वहां अपराह्न 03:40 बजे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे की ब्रीफिंग में शामिल होंगे। शाम 04.10 से 05.10 बजे तक एक्सप्रेस वे का वाहन से मुआयना करेंगे। उसके बाद सैनिक स्कूल में आयोजित सभा में शामिल होंगे। रात को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नेवरना-पड़रीखुर्द से रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी सैनिक स्कूल में आयोजित जनसभा तक साथ रहेंगे। कार्यक्रमों के समापन के बाद यहीं से शाम छह बजे हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
अधिकारियों ने परखी तैयारी व्यवस्था
एनएचएआई अधिकारियों की टीम ने रविवार को लखनऊ स्थित सैनिक स्कूल से लेकर उन्नाव के नेवरना-पड़रीखुर्द तक तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं परखीं। परड़ीखुर्द में जर्मन हैंगर पंडाल तन कर तैयार किया जा चुका है। यहां पर चार हेलीपैड बनाए गए हैं। वीआईपी के लिए रेस्टरूम भी तैयार किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।