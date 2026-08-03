लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की सतह फिर खराब हुई; जांच के आदेश, 3 इंजीनियरों पर ऐक्शन

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के सतह खराब होने की अन्य घटना सामने आने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यही नहीं जांच पूरी होने तक तीन अभियंताओं को कार्य से हटा दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के एक महीने के भीतर सड़क की सतह खराब होने की अन्य घटना सामने आने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने तक तीन अभियंताओं को कार्य से हटा दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

लगभग 4,200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में किया था। अगले दिन इसे यातायात के लिए खोल दिया गया था। एनएचएआई के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि हालिया तकनीकी खामी उन्नाव जिले के कुरारी के निकट पुल की संरचना में नहीं, बल्कि पुल तक पहुंचने वाले संपर्क मार्ग पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि पहले मरम्मत किए गए 20 मीटर लंबे हिस्से के निकट फिर से क्षति दिखाई देने के बाद प्राधिकरण ने पूरे 220 मीटर लंबे संपर्क मार्ग की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है।

कुरारी टोल प्लाजा के निकट मार्ग परिवर्तन कर दिया गया वर्मा ने बताया कि कुरारी टोल प्लाजा के निकट मार्ग परिवर्तन कर दिया गया है। मरम्मत का कार्य दो दिन में पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यातायात सामान्य रूप से संचालित होगा। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को सड़क धंसने के पांच अलग-अलग मामले बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश क्षति उसी संपर्क मार्ग तक सीमित रही है।

प्राधिकरण ने तीन अभियंताओं को कार्य से हटा दिया वर्मा ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक कार्रवाई के तौर पर प्राधिकरण ने तीन अभियंताओं को कार्य से हटा दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण के दौरान मजबूती और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन' जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था।

नए सिरे से बिछाया तारकोल वहीं इससे पहले लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाली सड़क का सर्वे किया गया। इस दौरान किलोमीटर 45.750 पर तारकोल कमजोर दिखी। वहां पर लगभग 70 मीटर में तारकोल को उखाड़ कर नए सिरे से तारकोल बिछा दी गई। बताया जाता है कि कुरारी गांव जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए ही यह कवायद की जा रही है।