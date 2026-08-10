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खुलते ही बदनामी का हाईवे बन गया लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, अब एक्सपेंशन ज्वाइंट में खतरनाक क्रैक

By Deep Pandey
कानपुर, हिन्दुस्तान
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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे खुलते ही बदनामी का हाईवे बन गया है। अब एक्सपेंशन ज्वाइंट में खतरनाक क्रैक सामने आया है। इस एक्सप्रेसवे पर सफर लगातार जोखिम भरा होता जा रहा है। 

खुलते ही बदनामी का हाईवे बन गया लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, अब एक्सपेंशन ज्वाइंट में खतरनाक क्रैक
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे खुलते ही बदनामी का हाईवे बन गया है। अब एक्सपेंशन ज्वाइंट में खतरनाक क्रैक सामने आया है।

यूपी का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे बदनामी का हाईवे बन गया है।कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर लगातार जोखिम भरा होता जा रहा है। सड़क के निर्माण और रखरखाव में सामने आ रही खामियां अब सिर्फ गड्ढों और उखड़ी डामर की परत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक्सपेंशन ज्वाइंट, डिवाइडर और क्रैश बैरियर तक की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। किलोमीटर 30 के पास एक्सपेंशन ज्वाइंट में लंबी दरार सामने आने के बाद सड़क निर्माण विशेषज्ञों ने इसे गंभीर स्थिति बताया है। उनका कहना है कि समय रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो सड़क की क्षति बढ़ने के साथ क्रैश बैरियर के टूटने और वाहन के नीचे गिरने तक का खतरा पैदा हो सकता है।

रविवार को हुई बारिश के बाद सोमवार को एक्सप्रेसवे की बदहाली और खुलकर सामने आ गई। पानी की निकासी का ठोस इंतजाम नहीं होने से कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर कई जगह जलभराव जैसी स्थिति बनी रही। सबसे गंभीर स्थिति किमी 30 के आसपास दिखी, जहां एक्सपेंशन ज्वाइंट में दरार आ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, एक्सपेंशन ज्वाइंट सड़क की संरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें आई दरार को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसी स्थान के आसपास डिवाइडर में भी दरार दिखाई दी। जरा सा अतिरिक्त दबाव या किसी वाहन की टक्कर की स्थिति में क्रैश बैरियर के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। यही नहीं, किलोमीटर 30.1 पर आरसीसी सीमेंट से बना डिवाइडर बीच से दरक गया। इसका असर नीचे सड़क की सतह पर भी दिखाई दिया और वहां भी दरार नजर आई। यानी सड़क की ऊपरी परत से लेकर उसके किनारे की सुरक्षा संरचना तक, कई स्तरों पर खामियां सामने आ रही हैं।

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मरम्मत के 48 घंटे बाद ही फिर दिखी खामी

एक्सप्रेसवे पर पहले से क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का काम भी सवालों के घेरे में है। किलोमीटर 63.8 और 63.9 के आसपास सड़क पर दरार जैसी स्थिति और गड्ढा दिखाई दिया। खास बात यह है कि शनिवार को ही यहां मरम्मत का काम कराया गया था और महज 48 घंटे के भीतर मरम्मत की गई जगह की डामर की परत फिर उखड़ती नजर आई। इससे मरम्मत की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन हिस्सों को सुधारकर सड़क को सुरक्षित बनाने का दावा किया गया, वहीं दो दिन के भीतर फिर से खामी सामने आने लगी। इससे साफ है कि समस्या केवल सड़क की ऊपरी परत की नहीं है, बल्कि उसके नीचे की संरचना और पानी निकासी की व्यवस्था भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

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फेल ड्रेनेज सुधारने के लिए ड्रिल मशीन से किए जा रहे छेद

एक्सप्रेसवे की बदहाली की सबसे बड़ी वजहों में फेल ड्रेनेज सिस्टम भी सामने आ रहा है। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से पानी सड़क के आसपास और उसके नीचे जमा हो रहा है। इसका सीधा असर सड़क की मजबूती पर पड़ रहा है। अब किलोमीटर 57.5 पर ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने का काम शुरू किया गया है। यहां कर्मचारी ड्रिल मशीन से सड़क के किनारे छेद कर पानी की निकासी का रास्ता बनाने में जुटे दिखाई दिए। कर्मचारियों के मुताबिक पानी की निकासी नहीं होने के कारण यह काम कराया जा रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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