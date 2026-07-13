यूपी को आज नया एक्सप्रेस-वे; लखनऊ-कानपुर 45 मिनट में 3 घंटे का सफर, कितना टोल, क्या रफ्तार लिमिट

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का आज शाम उद्घाटन हो जाएगा। कल से इस पर रफ्तार भरी जा सकेगी। एक्सप्रेस-वे से तीन घंटे का सफर 45 मिनट में पूरा होगा। टोल टैक्स, रफ्तार लिमिट, पास की कीमतें, सभी तय हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश को आज एक और एक्सप्रेस-वे की सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ-कानपुर के बीच बने एक्सप्रेस वे (एई-6) का सोमवार की शाम रक्षामंत्री राजनाथ सिंह औऱ उद्घाटन करेंगे। उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कल यानी मंगलवार की सुबह आठ बजे से इस एक्सप्रेस-वे को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने से लखनऊ-कानपुर के बीच ढाई से तीन घंटे का सफर अब 35 से 45 मिनट में पूरा हो सकेगा। आधुनिक तरीके से तैयार इस एक्सप्रेस वे पर छोटे चार पहिया वाहनों की अधिकतम स्पीड 120 तो भारी वाहनों की स्पीड 80 किमी प्रति घंटे निर्धारित की गई है।

हाईवे के मुकाबले महंगा होगा सफर लखनऊ-कानपुर हाईवे के मुकाबले लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर सफर महंगा होगा। मंगलवार सुबह आठ बजे से वाहनों के लिए खुलने के साथ ही इस पर टोल टैक्स वसूला जाने लगेगा। हाईवे पर एक तरफ का कार, जीप, एसयूवी से जहां 95 रुपये लिए जाएंगे वहीं एक्सप्रेस वे पर यह 275 रुपये होगा। एक्सप्रेस वे पर सफर लखनऊ में दरोगा खेड़ा से शुरू किया जा सकता है जो कानपुर के आजाद चौक तक होगा।

टू और थ्री व्हीलर प्रतिबंधित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे टू-व्हीलर यानी बाइक-स्कूटी और थ्री-व्हीलर प्रतिबंधित हैं। सिर्फ चार पहिया और भारी वाहन ही इस पर जा सकते हैं। पुराने नेशनल हाईवे-25 पर लखनऊ से कानपुर जाने में 2.5 से 03 घंटे लगते थे। एनई-6 पर यह सफर अब 35 से 45 मिनट में पूरा होगा।

छह स्थानों से प्रवेश और निकासी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर छह स्थानों पर इंटरजेंच बनाए गए हैं, जहां से लोग एक्सप्रेस वे पर प्रवेश और निकासी कर सकेंगे। लखनऊ में दारोगाखेड़ा के पास मेन टोल, बनी और हरौनी में इंटरचेंज बनाए गए हैं। उन्नाव जिले में अजगैन और अमरसास में इंटरचेंज हैं। कानपुर में आजाद चौक पर मेन टोल गेट और इंटरचेंज हैं।

8.2 किमी की एलिवेटेड रोड की सुविधा मिलेगी इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर फ्लाईओवर बन जाने के बाद से सीतापुर रोड पर जहां से मड़ियांव फ्लाईओवर शुरू होता है वहां से लेकर अयोध्या रोड तक लोगों को 8.2 किमी की एलिवेटेड रोड की सुविधा मिलेगी। अयोध्या रोड पर जाने के लिए यदि कोई मड़ियांव फ्लाईओवर पर चढ़ता है तो वह खुर्रम नगर और इंदिरा नगर में पहले से बने फ्लाईओवर से होता हुआ बिना किसी ट्रैफिक बाधा के पहुंच जाएगा। यही स्थिति अयोध्या रोड से सीतापुर रोड जाने वालों की रहेगी।

बिना रुके टोल टैक्स वसूली, एआई से पढ़ेंगे वाहन नंबर लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स देने के लिए रुकना नहीं होगा। यहां यूपी का पहला बिना बैरियर वाला टोल प्लाजा होगा। प्रवेश करते समय ही ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकोगनिशन (एएनपीआर+एआई) कैमरे वाहन की फोटो खीचेंगे और एआई की मदद से नंबर पढ़ेगा। साथ में लगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) रीडर फास्टैग को रीड कर सिस्टम को भेजेगा। वहां से वाहन का टोल अपने आप सिस्टम काट लेगा।

फास्टटैग या नंबर प्लेट न होने पर भी नहीं रुकेंगे वाहन लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे प्रदेश का पहला टोल बैरियर फ्री एक्सप्रेस होगा। यहां पर टोल टैक्स कटाने के लिए वाहनों को रुकना नहीं होगा। फास्टैग और नंबर प्लेट न होने पर भी वाहन चालक बिना रुके निकल जाएंगे।

फास्ट टैग नहीं होने पर घर आएगा नोटिस अगर किसी गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं है तो कंट्रोल रूम में मैनुअल टीम वाहन नंबर औऱ डेटा से आरसी धारक का पता निकालेगी। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और पते पर नोटिस भेजा जाएगा। जिसमें दोगुना टोल और 500 से 1000 रुपये तक पेनाल्टी जमा करने के लिए वाहन स्वामी से कहा जाएगा।

वाहन स्वामी को भेजे नोटिस में टोल और पेनाल्टी जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। तब भी न जमा करने पर वाहन ऐप पर ई चालान जनरेट हो जाएगा। फिर भी न जमा करने पर आरसी निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

कितना लगेगा टोल टैक्स वाहन सिंगल ट्रिप और 24 घंटे में वापसी

कार,जीप एसयूवी 275 और 415

हल्के कामर्शियल वाहन 445 और 670

बस और ट्रक 935 और 1405

भारी वाहन 1020 और 1530