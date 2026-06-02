लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक यात्रियों का हो-हल्ला, DRM तक पहुंचा मामला, फिर...
गोमतीनगर रेलवे के चलने के बाद कुछ स्टेशन बीतने के बाद लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक यात्रियों का हो-हल्ला शुरू हो गया है। पूरे मामले की शिकायत डीआरएम तक पहुंच गई।
Lucknow-Gorakhpur Intercity Express :यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्वस्तरीय गोमतीनगर स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी से पहले न तो उसकी जांच की जा रही है और न ही सफाई व्यवस्था पर ध्यान ही दिया जा रहा है। जिसके कारण आए दिन यात्रियों को परेशानी हो रही है। शिकायतें कर रहे हैं, जिससे रेलवे की छवि भी धूमिल हो रही है। हैरानी की बात है कि शिकायतों के बाद भी गोमतीनगर स्टेशन का स्टाफ सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला गोमतीनगर लखनऊ से गोरखपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी का है। बिना सफाई किए ही इसे रवाना कर दिया गया। कुछ स्टेशन बीतने के बाद अचानाक हो-हल्ला होने लगा। मामला डीआरएम तक पहुंचा तो विभाग ऐक्शन में आया। इसके बाद आगे के स्टेशनों पर शिकायतें दूर की गईं।
ट्रेन नंबर 15082 गोमतीनगर-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के यात्री शिरिष गौड़ ने कोच नंबर डी-1 की गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। इसकी शिकायत एक्स पर रेल मंत्रालय, रेल सेवा, रेल मंडल और डीआरएम एनईआर से की। बताया कि गोमतीनगर स्टेशन से चलने के दौरान ही कोच के सारे शौचालय गंदे और चोक हैं। पानी भी नहीं आ रहा है। सुबह चलने वाली इस ट्रेन के शौचालयों में इस गंदगी से यात्री परेशान हैं। भीषण गर्मी में पानी नहीं आने से कई यात्री हो हल्ला करने लगे। यात्रियों ने गुस्सा का इजहार किया।
पहले भी शिकायतें आईं हैं
डीआरएम एनईआर ने उन्हें आश्वस्त किया कि संबंधित स्टाफ को सूचित कर दिया गया है। आगे के स्टेशन पर सफाई करवा दी जाएगी। यात्री ने फिर शिकायत नहीं की है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सफाई हो गई। पिछले महीने ही गोमतीनगर-छपरा एक्सप्रेस के एक यात्री ने भी ऐसी ही शिकायत की थी। वंदे भारत में ऑटो डोर बंद न होने की शिकायतें भी की जा चुकी हैं। बावजूद बार-बार वहीं गलती दोहराई जा रही। यात्रियों का कहना है कि इंटरसिटी ट्रेन में अक्सर गंदगी रही है। स्टाफ ध्यान नहीं देते हैं। आज तो शौचालय चौक थे, पानी भी नहीं आ रहा। परेशानी होती है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
पुष्पक एक्सप्रेस में पानी नहीं-
गोमतीनगर से मुंबई तक जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में पानी नहीं होने की शिकायत यात्री ने की है। इस ट्रेन के कोच एस-1 के यात्री रतनेश्वर ने रेलवे में की शिकायत में बताया कि ट्रेन तड़के ललितपुर पहुंची। इसकी बोगी में पानी नहीं है। शौचालयों में सफाई भी नहीं। सफाई करवाने के साथ पानी देने का अनुरोध किया है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें