लखनऊ के फिल्म निर्देशक विकास श्रीवास्तव को शूटिंग के दौरान पड़ा आया हार्ट अटैक, मुंबई में निधन
लखनऊ के फिल्म एवं टेलीविजन निर्देशक विकास श्रीवास्तव का निधन हो गया। मुंबई में शूटिंग के दौरान विकास को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां विकास ने दम तोड़ दिया।
लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। मुंबई में धारावाहिक की शूटिंग के दौरान लखनऊ के फिल्म एवं टेलीविजन निर्देशक विकास श्रीवास्तव (50) की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। आनन-फानन में विकास को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान देर रात करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। वह मुंबई के मड आइलैंड में धारावाहिक 'छुटकी छुटनकी' की शूटिंग कर रहे थे। विकास के निधन की खबर से लखनऊ के रंगमंच और मुंबई की टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवा दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर मुंबई से लखनऊ लाया गया। इसके बाद बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन की सूचना मिलने पर लखनऊ के रंगकर्मियों, कलाकारों और परिचितों ने शोक जताया।
स्वर्गीय विकास श्रीवास्तव के दोस्त और फिल्म निर्देशक नीरज श्रीवास्तव ने बातया आलमबाग निवासी विकास श्रीवास्तव वर्ष 2006 में अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए थे। लखनऊ में रंगमंच से अपने रचनात्मक सफर की शुरुआत करने वाले विकास ने मुंबई पहुंचकर टेलीविजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 29 अक्टूबर को मड आइलैंड में धारावाहिक 'छुटकी छुटनकी' की शूटिंग चल रही थी। रात करीब 10 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ देर अस्पताल में रहने के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।
कई धारावाहिकों में विकास ने किया था निर्देशन
विकास श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की थी। वह क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुसुम, जमाई राजा, हिटलर दीदी, छोटी बहू और मेरे अंगने में जैसे चर्चित धारावाहिकों की निर्देशन टीम से जुड़े रहे। उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं जैसे लोकप्रिय धारावाहिक में भी निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा सावधान इंडिया और बाल कृष्ण जैसे कार्यक्रमों का निर्देशन किया। फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने काम किया। जियो हॉटस्टार की वेब सीरीज और वर्टिकल ड्रामा प्रोजेक्ट से भी वह जुड़े रहे।
शोक जताने वालों का लगा तांता
लखनऊ के रंगकर्मी मुकेश वर्मा, कलाकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सचिव विनोद मिश्रा, नवल शुक्ला कपिल तिलहरी, संगम बहुगुणा, महेश चन्द्र देवा, राजा अवस्थी, अम्बरीश बॉबी, प्रवीण चन्द्रा, कमलेश जयसवाल, नीतू पाण्डेय, मधुरिमा तिवारी अन्तिम यात्रा में शामिल हुई और उनके निधन पर शोक जताया। रंगकर्मियों ने कहा कि लखनऊ के रंगमंच से निकलकर मुंबई में अपनी पहचान बनाने वाले विकास का जाना कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।