लखनऊ-अयोध्या हाईवे की 140 कैमरे से निगरानी, हाई स्पीड पर चालान भी कटेगा
यूपी में लखनऊ-अयोध्या हाईवे की सुरक्षा चौकस होगी। लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर 140 कैमरे लगाकर निगरानी की जाएगी। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों को चिह्नित कर चालान भी काटे जाएंगे।
लखनऊ, शुभ्रांशु शेखर। लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों की मनमानी अब कैमरों की नजर से नहीं बच सकेगी। 124 किलोमीटर लंबे हाईवे पर निगरानी के लिए 140 कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें से 20 कैमरे निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों को चिह्नित कर चालान की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होंगे। बाकी कैमरों से हाईवे की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वाहन चालकों को यातायात संबंधी चेतावनी और जरूरी सूचनाएं देने के लिए 12 एलईडी डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। अगले साल फरवरी तक यह कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
20 एनपीआर कैमरे करेंगे चालान-
लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर हर छह किलोमीटर पर एक एनपीआर(ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे। जो इसे हाईवे पर निर्धारित गति(छोटे वाहनों के लिए 80 और बड़े वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा) से अधिक पर चलने वाले वाले वाहनों का चालान करेंगे। यह हाई रिजॉल्यूशन कैमरे तेज गति से गुजरने वाले वाहनों का नंबर प्लेट को ऑटोमैटिक तरीके से पढ़ लेते हैं और फोटो खींचकर सर्वर को भेजते हैं। वहां से फोटो के आधार पर ओवरस्पीडिंग के लिए चालान के लिए संबंधित ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को भेज दिया जाता है। एनपीआर कैमरे डाप्लर रडार या लिडार तकनीकि का इस्तेमाल करते हैं जो कि दूर से ही गाड़ी की गति को माप लेते हैं। इन कैमरों के लगने से हाईवे पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर लगाम लगेगी, जिससे हादसों की आशंका कम हो जाएगी।
120 पीटीजेड कैमरे वाहनों पर रखेंगे नजर-
हाईवे पर 120 पीटीजेड(पैन टिल्ट जूम) कैमरे लगाए जाएंगे, यानी कि 124 किमी लंबे हाईवे पर प्रति किमी पर एक होगा। यह कैमरे चारों ओर घूमकर एक बड़े क्षेत्र को कावर करते हैं। इनका जूम दूर की चीजें भी आसानी से देख सकता है। किसी विशेष दिशा में गतिविधि होने पर यह अपने आप उस ओर घूम जाता है। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार इन कैमरों से हाईवे पर पूरी तरह निगरानी रखी जाएगी। कहीं वाहनों का ज्यादा जमावड़ा होने या या कोई हादसा होने या किसी प्रकार की बाधा आने की सूचना तुरंत मिल जाएगी। जिसे दूर करने में आसानी होगी।
डिस्प्ले एलईडी स्क्रीन देंगे सूचना-
हाईवे पर 12 एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। इनका इस्तेमाल वाहन चालकों को यातायात संबंधी चेतावनी और जरूरी सूचनाएं देने के लिए किया जाएगा। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने के संदेश भी दिखाए जाते रहेंगे। जरूरत के मुताबिक मार्ग की स्थिति, संभावित बाधाओं या अन्य जरूरी जानकारियों का प्रसारण भी किया जाएगा। यह संदेश एलईडी स्क्रीन पर दूर से दिखाई ही वाहन चालकों को दिखाई देंगे, जिससे आगे की स्थिति के प्रति सतर्क करने में मदद मिलेगी।
अहमदपुर और रौनाई में बनेंगे कंट्रोल रूम-
एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार अहमदपुर और रौनाई में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जहां से हाईवे पर लगे सारे कैमरों को कंट्रोल किया जाएगा। कैमरों की नजर से पूरे हाईवे पर निगरानी के दौरान कहीं से कोई आपात स्थिति मिलने पर तुरंत पेट्रोलिंग टीम को सूचना दी जाएगी, जिससे कि वह कम से कम समय में मौके पर पहुंच कर समस्या का समाधान करे। कंट्रोल रूम पास के ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी जुड़ा रहेगा, जिससे ओवरस्पीडिंग के चालान किए जा सकें।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें