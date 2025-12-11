Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsलखनऊsultarpur-vijethua-hatyaharan-sarovar-papaankush-ekadashi
सुलतानपुर का रहस्यमयी सरोवर: क्यों पापांकुश एकादशी को ही भर जाता है

सुलतानपुर का रहस्यमयी सरोवर: क्यों पापांकुश एकादशी को ही भर जाता है

संक्षेप:

सुलतानपुर के कादीपुर स्थित विजेथुआ महावीर धाम में 'हत्याहरण सरोवर' नामक एक रहस्यमयी कुंड है, जो साल में केवल पापांकुश एकादशी के दिन ही पानी से भरा रहता है, बाकी दिन सूखा रहता है।

Dec 11, 2025 06:09 pm ISTGyan Prakash हिन्दुस्तान, सुलतानपुर। भारतेंदु मिश्रा
share

यूपी में सुलतानपुर जिले के कादीपुर तहसील क्षेत्र के पौराणिक कालिनेमि वध स्थल विजेथुआ महावीर धाम में मुख्य मंदिर के दक्षिण एक ऐसा सरोवर मौजूद है,जो पापांकुश एकादशी को पानी से भरा रहता है। इसके अलावा अन्य दिन यह सरोवर सूखा रहता है। लोगों ने इस सरोवर को भरने का काफी प्रयास किया लेकिन कुछ समय बाद इसका पानी कहां चला जाता है, इस रहस्य से कोई परदा नहीं उठा सका। इसकी जानकारी करने के लिए लोगों ने काफी प्रयास भी किया। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से कारण और अनजाने में भी हुई जीव हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
हरिश्चंद्र घाट काशी के अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली महाराज

हत्याहरण के नाम से विख्यात यह सरोवर कादीपुर के विजेथुआ धाम के दक्षिण तरफ मौजूद है। इस सरोवर को जानने के लिए पहले आपको विजेथुआ धाम को जानना आवश्यक है। मान्यता है कि रावण से युद्ध करने के दौरान मेघनाथ के मेघबाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। वैद्य सुखेन ने लक्ष्मण की जान बचाने का उपाय संजीवनी बूटी बताया, जिसे लेने के लिए हनुमान हिमालय के लिए निकल पड़े थे। इस दौरान रावण के कहने पर कालिनेम नामक राक्षस ने छल कर साधू का वेश धारण करके विजेथुआ में धुनि रमाई। राम राम का संर्कीतन सुनकर हनुमान जी सब काम भूलकर वहां रुक जाते है। साधू के कहने पर हनुमान जी मकड़ी सरोवर में स्नान करने के लिए जाते है, तभी उन्हें कालिनेम की वास्तविता की जानकारी होती है। क्रोध में आकर हनुमान जी ने अपने बांए पैर से कालिनेम को दबाकर पताल लोक पहुंचा दिया था। यही कारण है कि यहां मौजूद हनुमान की के बांए पैर का कोई अंत नहीं मिलता।

कालिनेम का वध करने के बाद हनुमान जी इसी हत्याहरण सरोवर में स्नान किए थे, तबसे इसका नाम हत्याहरण पड़ा। इस सरोवर में केवल पापांकुश एकादशी के दिन ही पानी रुकता है। अन्य दिन इस सरोवर में कितना भी पानी भरा जाए नहीं रुकता। स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित शासन के अधिकारियों ने क‌ई बार सरोवर को जलमग्न करने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस सरोवर के बारे में हरिश्चंद्र घाट काशी के अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली महाराज बताते हैं कि इसमें स्नान करने से अकारण हुए जीव हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि जिस दिन उसमें हत्या जनित पाप हरने की क्षमता रहती है, उसी समय उसमें जल रहेगा बाकी दिन सूख जाएगा। और यह दिन पापांकुश एकादशी को ही देखने को मिलता है।

Gyan Prakash

लेखक के बारे में

Gyan Prakash

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।