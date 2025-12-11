सुलतानपुर का रहस्यमयी सरोवर: क्यों पापांकुश एकादशी को ही भर जाता है

संक्षेप: सुलतानपुर के कादीपुर स्थित विजेथुआ महावीर धाम में 'हत्याहरण सरोवर' नामक एक रहस्यमयी कुंड है, जो साल में केवल पापांकुश एकादशी के दिन ही पानी से भरा रहता है, बाकी दिन सूखा रहता है।

यूपी में सुलतानपुर जिले के कादीपुर तहसील क्षेत्र के पौराणिक कालिनेमि वध स्थल विजेथुआ महावीर धाम में मुख्य मंदिर के दक्षिण एक ऐसा सरोवर मौजूद है,जो पापांकुश एकादशी को पानी से भरा रहता है। इसके अलावा अन्य दिन यह सरोवर सूखा रहता है। लोगों ने इस सरोवर को भरने का काफी प्रयास किया लेकिन कुछ समय बाद इसका पानी कहां चला जाता है, इस रहस्य से कोई परदा नहीं उठा सका। इसकी जानकारी करने के लिए लोगों ने काफी प्रयास भी किया। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से कारण और अनजाने में भी हुई जीव हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिलती है।

हत्याहरण के नाम से विख्यात यह सरोवर कादीपुर के विजेथुआ धाम के दक्षिण तरफ मौजूद है। इस सरोवर को जानने के लिए पहले आपको विजेथुआ धाम को जानना आवश्यक है। मान्यता है कि रावण से युद्ध करने के दौरान मेघनाथ के मेघबाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। वैद्य सुखेन ने लक्ष्मण की जान बचाने का उपाय संजीवनी बूटी बताया, जिसे लेने के लिए हनुमान हिमालय के लिए निकल पड़े थे। इस दौरान रावण के कहने पर कालिनेम नामक राक्षस ने छल कर साधू का वेश धारण करके विजेथुआ में धुनि रमाई। राम राम का संर्कीतन सुनकर हनुमान जी सब काम भूलकर वहां रुक जाते है। साधू के कहने पर हनुमान जी मकड़ी सरोवर में स्नान करने के लिए जाते है, तभी उन्हें कालिनेम की वास्तविता की जानकारी होती है। क्रोध में आकर हनुमान जी ने अपने बांए पैर से कालिनेम को दबाकर पताल लोक पहुंचा दिया था। यही कारण है कि यहां मौजूद हनुमान की के बांए पैर का कोई अंत नहीं मिलता।