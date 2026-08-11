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Lucknow News: ट्रैक्टर से टकराकर जोमैटो डिलीवरी बॉय की मौत, घर का इकलौता कमाने वाला था नितिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में एक सड़क हादसे में 21 वर्षीय जोमैटो डिलीवरी बॉय नितिन चौरसिया की मौत हो गई। वह बाइक पर डिलीवरी के ऑर्डर लेकर जा रहा था, जब पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। नितिन को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में दुख का माहौल है।

ट्रैक्टर से टकराकर जोमैटो डिलीवरी बॉय की मौत, घर का इकलौता कमाने वाला था नितिन
ट्रैक्टर से टकराकर जोमैटो डिलीवरी बॉय की मौत, घर का इकलौता कमाने वाला था नितिन

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीजीआई इलाके में सोमवार रात हुए एक सड़क हादसे में जोमैटो डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। सेक्टर-11 बी के पास नहर पुलिया पर ईंट लदे ट्रैक्टर से आमने-सामने की टक्कर में 21 वर्षीय नितिन चौरसिया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के समय नितिन ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। घर के इकलौते कमाने वाले बेटे को खोने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक, निगोहा के मेरख नगर निवासी नितिन चौरसिया सोमवार रात करीब 10:50 बजे कालिंदी नहर चौराहे से सेक्टर-12 नहर चौराहे की तरफ जा रहा था। वह बाइक पर डिलीवरी का ऑर्डर लेकर निकला था। इसी दौरान सेक्टर-11 बी चौराहे के पास नहर पुलिया पर सामने से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि नितिन सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, और घायल हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया。

परिवार की स्थिति

नितिन जोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसी की कमाई से पूरा घर चलता था। पिता सरवन खेती करते हैं, मां पुष्पा गृहिणी हैं, और छोटा भाई जितिन अभी पढ़ाई कर रहा है। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

पुलिस की जांच

इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर ट्रैक्टर और चालक की पहचान कर उचित कार्रवाई करने में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

हादसा कब हुआ था?
हादसा सोमवार रात हुआ था।
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