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Lucknow News: झगड़ा सुलझाने पहुंचे युवक से मारपीट, कपड़े फाड़े; जान से मारने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: A young man who tried to resolve a dispute was assaulted, his clothes torn and he was threatened with death.उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत ग

झगड़ा सुलझाने पहुंचे युवक से मारपीट, कपड़े फाड़े; जान से मारने की धमकी
झगड़ा सुलझाने पहुंचे युवक से मारपीट, कपड़े फाड़े; जान से मारने की धमकी

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। सुशांत गोल्फ सिटी में चाय की दुकान पर हुए एक मामूली विवाद को शांत कराना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि दो पक्षों के बीच बीच-बचाव करने पहुंचे युवक के साथ ही मारपीट कर दी गई, उसके कपड़े फाड़े गए और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित टीपी सिंह के मुताबिक, 27 जुलाई की रात करीब नौ बजे वह पलासियो के सामने नन्हू यादव की चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। इसी दौरान अज्जू यादव, रवि तिवारी और उनके कुछ साथी वहां पहुंचे और पास की गोपी की दुकान में तोड़फोड़ करने लगे।

इसके बाद आरोपियों ने दुकानदार नन्हू यादव के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। टीपी सिंह का कहना है कि माहौल बिगड़ता देख उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे आरोपी और भड़क गए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए टीपी सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि धक्का-मुक्की के दौरान उनके कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई।हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, तब जाकर मामला शांत हुआ और पीड़ित वहां से किसी तरह निकल पाए। इस घटना को लेकर टीपी सिंह की शिकायत पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्जू यादव, रवि तिवारी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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