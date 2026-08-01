Lucknow News: तमंचे के साथ रील बनाना पड़ा भारी, चार साल पुरानी वीडियो वायरल होने पर आरोपी गिरफ्तार
Lucknow News: लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में एक युवक को चार साल पहले तमंचे के साथ बनाई गई वायरल रील के चलते गिरफ्तार किया गया। दुबग्गा पुलिस ने शिवम साहू को तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। शिवम ने स्वीकार किया कि उसने तमंचा लोगों पर रौब जमाने के लिए रखा था।
Lucknow News: अरुण पाण्डेय, काकोरी (लखनऊ), संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में एक युवक को तमंचे के साथ रील बनाना भारी पड़ गया। करीब चार साल पहले तमंचे के साथ बनाई गई फोटो और वीडियो की रील अब किसी साथी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसी वायरल रील के जरिए दुबग्गा पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुबग्गा के बरावनकला निवासी सिद्धनाथ साहू के बेटे शिवम साहू को गिरफ्तार किया है। दुबग्गा इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि आरोपी शिवम के पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए हैं।
दरोगा लवकुश यादव के मुताबिक, पूछताछ में शिवम ने बताया कि उसने करीब चार साल पहले तमंचे के साथ वीडियो और फोटो की रील बनवाई थी, जिसे उसने अपने कुछ दोस्तों को भेज दिया था। यही रील बाद में दोस्तों और ग्रामीणों के जरिए तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।आरोपी ने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि वह लोगों पर रौब गांठने के लिए तमंचा अपने पास रखता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने तमंचा और कारतूस कहां से खरीदा था। फिलहाल पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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