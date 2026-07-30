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Lucknow News: अपराध संक्षेप:::

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: गोसाईगंज के दुलार मऊ निवासी 36 वर्षीय मजदूर संजय की छत से गिरने से मौत हो गई। बुधवार रात को संजय सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गए और आंगन में गिर गए। परिवार के अन्य सदस्य उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजय परिवार का भरण-पोषण करते थे।

Lucknow News: अपराध संक्षेप:::

Lucknow News: गोसाईगंज के दुलार मऊ निवासी मजदूर संजय (36) की छत से गिरकर मौत हो गई। भाई सरवन ने बताया कि संजय बुधवार रात घर की छत पर लेटे थे। रात करीब 3 बजे लघुशंका के लिए उठे और सीढ़ियों से उतरते समय अचानक पैर फिसल गया। वह सीधे नीचे आंगन में जा गिरे। आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य दौड़े और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संजय मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी ललिता और तीन बेटियां हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है।

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