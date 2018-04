यूपी: महिला ने लगाया BJP विधायक पर रेप का आरोप, CM आवास के सामने सुसाइड की कोशिश

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक महिला ने सीएम आवास के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश की। यहीं नहीं महिला ने उन्नाव से बांगरमऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि बीजेपी विधायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर रेप किया और आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

Lucknow: A woman & her family allegedly attempted suicide outside CM Residence. Her family alleges the woman was raped by a BJP MLA & his accomplices & no action is being taken. pic.twitter.com/Srl5yQqhXP — ANI UP (@ANINewsUP) April 8, 2018

उसने बताया कि उसके परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जिसके चलते उसने सीएम आवास के बाहर परिवार सहित आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि महिला को आत्‍महत्‍या की कोशिश करने पर किसी तरह पकड़ लिया गया।

पीड़िता के अनुसार, जब उसने और उसके परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो आरोपियों की ओर से उन्‍हें डराया-धमकाया गया। उनके साथ मारपीट भी की गई।

I was raped. I have been going from pillar to post for one year but no one listened to me. I want all of them arrested otherwise I will kill myself. I had even gone to the CM to no result. When we lodged FIR we were threatened: Woman allegedly raped by BJP MLA pic.twitter.com/wgHrNz1Bmi — ANI UP (@ANINewsUP) April 8, 2018

मामले में एडीजी लखनऊ राजीव कृष्‍ण का कहना है कि केस को लखनऊ स्‍थानांतरित कर दिया गया है उनके अनुसार जांच के बाद ही आरोपों को साबित किया जा सकता है। एडीजी ने बताया कि जांच में पाया गया कि दोनों पक्षों में 10-12 साल से विवाद चल रहा है। एडीजी जोन ने पीडि़ता और उसके परिवार से मुलाकात करके कार्रवाई का आश्‍वासन दिया है।

They alleged that Kuldeep Singh Sengar raped her, no action was taken & they were beaten up by the other party. On further probe it was found that both parties are in a dispute since 10-12 years: Rajiv Krishan, ADG Lucknow on woman attempting suicide outside CM residence pic.twitter.com/EiwmDaPhZS — ANI UP (@ANINewsUP) April 8, 2018