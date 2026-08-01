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Lucknow News: पति से विवाद के बाद पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - दमकलकर्मियों ने मशक्कत कर महिला को सकुशल उतारा सरोजनी नगर, संवाददाता। सरोजनी

Lucknow News: पति से विवाद के बाद पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

Lucknow News: सरोजनी नगर में शनिवार को एक महिला के पानी की टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। पुलिस व दमकल ने महिला को उतारकर लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर नगर के नौबस्ता स्थित हंसपुरम निवासी प्रियंका सिंह (35) ने वर्ष 2019 में सरोजनी नगर के गौरी बाजार निवासी अभिषेक उर्फ बबलू वर्मा से प्रेम विवाह किया था। महिला का आरोप है कि विवाह के बाद ससुराल पक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया, जिसकी गुमशुदगी उसने कानपुर के नौबस्ता थाने में दर्ज कराई थी। बाद में पति के सरोजनी नगर स्थित घर पर होने की जानकारी मिलने पर उसने पुलिस से शिकायत की।

शनिवार को वह अपनी शिकायत लेकर सरोजनी नगर थाने पहुंची। पुलिस ने उसके पति और परिजनों को बुलाया, लेकिन काफी देर तक पति के नहीं पहुंचने से वह नाराज होकर थाने से निकल गई।उसके बाद वह एयरपोर्ट के पास करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। खुद ही पुलिस को फोन कर आत्महत्या करने की सूचना दी। पुलिस और फायर स्टेशन सरोजनी नगर की टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सुमित प्रताप सिंह के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने महिला को समझाने का प्रयास किया। बाद में उसे बेहोशी हालत में सुरक्षित नीचे उतारकर पुलिस के सुपुर्द किया। उसे तुरंत लोकबंधु अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज चल रहा है। पुलिस ने महिला के पति अभिषेक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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