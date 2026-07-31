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Lucknow News: मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस ने उतारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: -आगरा की कैंट रेलवे स्टेशन पुलिस पर लगाया बेटे को चोरी में फंसाने का आरोप मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस ने उतारा

Lucknow News: मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस ने उतारा

Lucknow News: आगरा की रहने वाली तुलसा देवी शुक्रवार को हजरतगंज पार्क रोड पहुंची और मोबाइल टावर पर चढ़ गई। टावर के प्लेटफार्म पर खड़ी होकर वहां से कूदकर आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस ने महिला को समझाकर उतारा। पीड़िता ने आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन की पुलिस नाबालिग बेटे को बंधक बनाकर पीटने और चोरी के केस में फंसाने का आरोप लगाया है। पुलिस कर्मियों पर बंधक बनाने और मूत्र पिलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला को समझाकर उतारा और परिवारीजनों को सूचना देकर उनके सुपुर्द कर दिया पीड़िता तुलसा देवी आगरा के कैंट इलाके की श्याम नगर छोटी कॉलोनी की रहने वाली है।

वह शुक्रवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गई। वहां से शोर मचाकर कूदने की कोशिश कर रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर हजरतगंज पुलिस और दमकल कर्मी पहुंचे। पुलिस ने तुलसा को समझा-बुझाकर किसी तरह नीचे उतारा। पुलिस की पूछताछ में तुलसा ने बताया कि वह 26 जुलाई को 12 वर्षीय बेटे के साथ आगरा कैंट स्टेशन पर बैठी थी। इस बीच बेटे को पानी लेने लिए भेजा। रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बैग चोरी का आरोप लगाकर धमकाया, पीटा। लिफ्ट के चक्कर लगाने को कहा। जानकारी होने पर विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने बेटे को चोरी के आरोप में फंसाने की धमकी दी, जबकि बेटे की तलाशी में बैग आदि कोई वस्तु बरामद भी नहीं हुई थी। बेटे को बंधक बनाकर पीटा। मूत्र पिलाने की कोशिश की। उसे दो हजार रुपये और मोबाइल छीन लिया। पुलिस कर्मियों के खिलाफ रेलवे और पुलिस-प्रशासन में शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी पुलिसकर्मी लगातार धमकी दे रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उच्चाधिकारियों से मिलने आई थी। एसीपी हजरतगंज रजनीश वर्मा के मुताबिक मामला आगरा का है। आगरा पुलिस और रेलवे प्रशासन को सूचना दे दी गई है। तुलसा के घरवालों को बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया गया है।

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