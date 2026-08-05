Lucknow News: अनियमितताओं के खिलाफ उठाई आवाज

Lucknow News: जलकल नगर निगम नियमित एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने बुधवार को जलकल के अलीगंज स्थित जोन-3 कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विभाग में व्याप्त अनियमितताओं, विसंगतियों और कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। धरने में जलकल विभाग के विभिन्न जोनों से बड़ी संख्या में नियमित और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लंबित समस्याओं के निस्तारण, वित्तीय मामलों की निष्पक्ष जांच तथा कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से कई समस्याएं लंबित हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

संगठन ने मांग की कि विभागीय कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए और कर्मचारियों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाए। धरना समाप्त होने से पहले जोन-3 के अधिशासी अभियंता मनोज चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे और संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक एवं निष्पक्ष निर्णय लेने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि संगठन द्वारा दिए गए मांग-पत्र पर सात दिनों के भीतर लिखित रूप से आवश्यक कार्रवाई शुरू किए जाने की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।अधिशासी अभियंता के आश्वासन के बाद संगठन ने फिलहाल अपना सांकेतिक धरना स्थगित कर दिया। हालांकि संगठन ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर कर्मचारियों के हित में आगे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा।