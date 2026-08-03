Lucknow News: टांडा बस अड्डे पर वॉटर कूलर में करंट उतरने से एक व्यक्ति की मौत, लापरवाही पर उठे सवाल
Lucknow News: टांडा बस अड्डे पर नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए वॉटर कूलर से सुबह पानी पीने गए एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बेचनराम के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होने वॉटर कूलर की सुरक्षा जांच की मांग की है।
Lucknow News: टांडा बस अड्डे पर नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए वॉटर कूलर से सुबह पानी पीने गए एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बेचनराम (45) पुत्र हरिराम, निवासी मेहनिया, टांडा के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बेचनराम वॉटर कूलर से पानी पीने पहुंचे थे, तभी उसमें करंट उतरने के कारण वे उसकी चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। बेचनराम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है。
घटना की प्रतिक्रिया
घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि यदि वॉटर कूलर का समय-समय पर रखरखाव और विद्युत सुरक्षा जांच कराई जाती, तो संभवतः यह हादसा टाला जा सकता था।
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
गौरतलब है कि यह वॉटर कूलर टांडा बस अड्डे जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर तथा एक स्कूल के सामने स्थापित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग और छात्र-छात्राएं आते-जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। हादसे के बाद लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी सार्वजनिक वॉटर कूलरों की सुरक्षा जांच कराने की मांग की है।
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