Lucknow News: होटल में महिला के साथ एक्सईएन का वीडियो वायरल
Lucknow News: - दूसरे जनपद में है अधिशासी अभियंता की तैनाती - महिला एक्सईएन के कार्यालय में
Lucknow News: बिजली विभाग के एक एक्सईएन का पुराना वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वीडियो में वह एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ गोमतीनगर के एक होटल में नजर आ रहे हैं। वीडियो में महिला के पति की सूचना पर पुलिस होटल में पहुंची और दोनों से पूछताछ की थी। हालांकि, हिन्दुस्तान किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि महिला पहले एक्सईएन के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर थी। महिला के पति को होटल में दोनों के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी सामने आने के बाद बिजली विभाग ने भी तथ्यों की जांच शुरू कर दी है।
महिला को लखनऊ बुलाए जाने और होटल में दोनों की मौजूदगी की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने भी मौके पर दोनों पक्षों से पूछताछ की। वहीं संबंधित अधिशासी अभियंता ने बताया कि यह वीडियो महीनों पुराना है। उनका कहना है कि तब लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन था और उसकी तैयारी में मदद के लिए कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर साथ आए थे। उन्होंने वीडियो के जरिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने का दावा किया है। फिलहाल विभागीय जांच शुरू हो गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।
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