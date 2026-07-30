Lucknow News: किराएदार ने मकान मालिक पर तान दी बंदूक, दो बार दबाया ट्रिगर तो फायर हुआ मिस, तीसरी बार चली गोली

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार रात उतरेठिया में किराएदार और मकान मालिक के बीच मामूली कहासुनी से खूनी झड़प हो गई। किराएदार ने अवैध तमंचे से फायरिंग की, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने आधा किलोमीटर का पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

Lucknow News: सुनील तिवारी, संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीजीआई क्षेत्र के उतरेठिया में बुधवार रात एक मामूली कहासुनी ने अचानक खूनी झड़प का रूप ले लिया। एक किराएदार ने मकान मालिक और उसके परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि अवैध तमंचे से फायरिंग भी कर दी। गनीमत रही कि दो बार ट्रिगर दबाने पर फायर मिस हो गया, तीसरी बार गोली तो चली लेकिन किसी को नहीं लगी। उतरेठिया में मोहित मिश्रा के मकान में कई किराएदार रहते हैं। आरोप है कि ढाई साल से किराए पर रह रहे अभिषेक श्रीवास्तव ने बुधवार रात करीब 12:30 बजे दूसरे किराएदार से हुई बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। शोर सुनकर मोहित का बेटा बीच-बचाव करने पहुंचा, तो अभिषेक गाली-गलौज पर उतर आया。

फिर निकाला तमंचा, दागी गोली विरोध करने पर आरोपी ने मोहित, उसके बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच वह कमरे से अवैध तमंचा उठा लाया और मकान मालिक व परिजनों को निशाना बनाकर फायरिंग करने लगा। पहले दो बार ट्रिगर दबाने पर कारतूस नहीं चला, लेकिन तीसरी बार गोली चल गई। सब बाल-बाल बच गए。