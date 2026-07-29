Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: बच्चों के विवाद में घर में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़छाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: - धारदार हथियार से सिर पर हमला, जान से मारने की धमकी देकर फरार बच्चों के विवाद में घर में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़छाड़

Lucknow News: बच्चों के विवाद में घर में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़छाड़

Lucknow News: पारा क्षेत्र में सोमवार रात बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर गाली-गलौज की और विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट, छेड़छाड़ कर सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने बुधवार देर शाम मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारा निवासी महिला घर परचून की दुकान चलाती है। महिला के अनुसार सोमवार रात उनके घर के बच्चे बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी के बच्चों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ देर बाद पड़ोसी गोविंद, लोलो, अमन, रवि राजपूत और तीन से चार अज्ञात युवक उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: बच्चों के विवाद में पीटा, चार पर मुकदमा

महिला की बहन ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जमीन पर पटककर मारपीट की और छेड़छाड़ करने लगे। बीच-बचाव करने पर महिला ने विरोध किया तो हमलावरों ने उसके सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। घायल महिला का इलाज कराया गया। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चार नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।