Lucknow News: बच्चों के विवाद में घर में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़छाड़
Lucknow News: - धारदार हथियार से सिर पर हमला, जान से मारने की धमकी देकर फरार बच्चों के विवाद में घर में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़छाड़
Lucknow News: पारा क्षेत्र में सोमवार रात बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर गाली-गलौज की और विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट, छेड़छाड़ कर सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने बुधवार देर शाम मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारा निवासी महिला घर परचून की दुकान चलाती है। महिला के अनुसार सोमवार रात उनके घर के बच्चे बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी के बच्चों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ देर बाद पड़ोसी गोविंद, लोलो, अमन, रवि राजपूत और तीन से चार अज्ञात युवक उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे।
महिला की बहन ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जमीन पर पटककर मारपीट की और छेड़छाड़ करने लगे। बीच-बचाव करने पर महिला ने विरोध किया तो हमलावरों ने उसके सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। घायल महिला का इलाज कराया गया। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चार नामजद सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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