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Lucknow News: रिक्शा खड़ा करने पर मारपीट, पथराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: सआदतगंज एलएच खां मैदान निवासी नूरूल हसन पर 21 जुलाई की रात स्थानीय निवासियों ने हमला किया। दोषियों ने नूरूल हसन के घर में घुसकर महिलाओं को पीटा। स्थानीय लोगों की सलाह पर हसन ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, लेकिन बाद में उनके घर पर पथराव किया गया। थाना प्रभारी संतोष आर्य ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Lucknow News: रिक्शा खड़ा करने पर मारपीट, पथराव

Lucknow News: सआदतगंज एलएच खां मैदान निवासी नूरूल हसन के मुताबिक 21 जुलाई की रात करीब साढ़े 11 बजे उन्होंने घर के सामने रिक्शा खड़ा किया। विरोध में स्थानीय निवासी वसी हैदर, हसन, गुड़िया, बबली, अलीशा, मंशा, मोहम्मद, अली मियां व आठ अन्य ने हमला बोल दिया। आरोपियों ने घर में घुसकर पीड़ित के परिवार की महिलाओं को पीटा। स्थानीय लोगों के कहने पर पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अगले दिन दो बजे आरोपियों ने उनके घर पर पथराव किया। सआदतगंज थाना प्रभारी संतोष आर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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