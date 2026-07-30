Lucknow News: शहीद पथ पर रसैल वाइपर सांप देख दहशत में आए लोग
Lucknow News: बारिश के मौसम में सांपों का बिल से बाहर आने का दौर शुरू हो गया है। शहीद पथ पर प्लासियों मॉल के सामने एक खतनाक रसैल वाइपर दिखाई दिया, जिससे वाहन चालक दहशत में आ गए। सांप सड़क पर रहे और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। कुछ समय बाद सांप गायब हो गया।
Lucknow News: बारिश के मौसम में सांपों का बिल से बहार आने का सिलसिला शुरू हो गया। बीती रात शहीद पथ पर प्लासियों मॉल के सामने दूसरे छोर पर खतरनाक सांप रसैल वाइपर सड़क पर घूमता देखा गया। यह सांप ट्रैफिक पुलिस के बैरियर से होते हुए सड़क पर पहुंच गया। इस दौरान शहीद पथ से गुजर रहे वाहन सवार सांप देखकर दहशत में आ गए। करीब पांच से छह फीट लंबे सांप देखकर लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल जहरीले सांप को देकर हर कोई दशहत में आ गया। कुछ देर बाद सांप शहीद पथ से नीचे उतरकर गायब हो गया।
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