Lucknow News: धातु आधारित उद्योगों को मिलेगी विशेष सहूलियतें

Lucknow News: यूपी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ने सुनीं निर्यातकों की समस्याएं लखनऊ। विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश स्टेट

Lucknow News: उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन ने मंगलवार को योजना भवन में एक बैठक में धातु आधारित उद्योगों के कारोबारियों, निर्यातकों की समस्याएं सुनी। भरोसा दिया कि उत्पादों के निर्यात में और अधिक सहूलियतें दी जाएंगी। समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।

बैठक का उद्देश्य ट्रांफार्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक का मकसद धातु आधारित उद्योग की चुनौतियां, निर्यात संवर्धन की संभावनाओं तथा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए सुझाव प्राप्त करना था। बैठक में मुरादाबाद, अमरोहा, एटा, अलीगढ़, मिर्जापुर एवं महोबा सहित विभिन्न जनपदों के उद्यमियों ने हिस्सा लिया।

निर्यात बढ़ाने की चर्चा इस दौरान मुरादाबाद के लगभग ₹8,000 करोड़ तथा अलीगढ़ के लगभग ₹2,500 करोड़ के मौजूदा निर्यात को और बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। उद्यमियों एवं निर्यातकों ने कच्चे माल की उपलब्धता, निर्यात प्रक्रिया, गुणवत्ता प्रमाणन, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, विपणन तथा अन्य प्रशासनिक एवं नीतिगत विषयों से संबंधित अपनी समस्याएं और सुझाव रखे।

सुझावों का समाधान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भरोसा दिया कि सभी सुझावों और समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन उद्योग जगत एवं शासन के मध्य एक प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करते हुए उद्योगों के विकास एवं निर्यात संवर्धन के लिए आवश्यक नीति सुझाव उपलब्ध कराता रहेगा। उद्यमियों से ओडीओपी वन मार्केट प्लेस पर सुझाव मांगे गए। इन सुझावों के आधार पर बेहतर मार्केटिंग तथा प्रदर्शनी आयोजित होंगी ताकि ओडीओपी के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सके। इस दौरान प्रमुख सचिव एमएसएमई शशिभूषण लाल सुशील, विशेष सचिव जग प्रकाश, प्रोग्राम डायरेक्टर अखिलेश गौतम, मयंक तिवारी, अभिषेक दत्ता, सादिक रजा आदि उपस्थित थे।