Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: स्टांप अधिकारी संघ का अधिवेशन 8 व 9 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश स्टांप एवं निबंधन अधिकारी संघ का दो दिवसीय अधिवेशन

Lucknow News: स्टांप अधिकारी संघ का अधिवेशन 8 व 9 को

Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश स्टांप एवं निबंधन अधिकारी संघ का दो दिवसीय अधिवेशन 8 व 9 अगस्त लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। इसमें विभागीय कार्यों, चुनौतियों व भावी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा। अधिवेशन का उद्घाटन रवींद्र जायसवाल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 8 को करेंगे। दो दिवसीय अधिवेशन के दौरान विभागीय विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रशासनिक दक्षता, सेवा सुधार, तकनीकी नवाचार तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिवेशन का समापन 9 अगस्त को संघ की नव-निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।