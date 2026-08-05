Lucknow News: स्टांप अधिकारी संघ का अधिवेशन 8 व 9 को
Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश स्टांप एवं निबंधन अधिकारी संघ का दो दिवसीय अधिवेशन
Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश स्टांप एवं निबंधन अधिकारी संघ का दो दिवसीय अधिवेशन 8 व 9 अगस्त लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। इसमें विभागीय कार्यों, चुनौतियों व भावी कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा। अधिवेशन का उद्घाटन रवींद्र जायसवाल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 8 को करेंगे। दो दिवसीय अधिवेशन के दौरान विभागीय विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रशासनिक दक्षता, सेवा सुधार, तकनीकी नवाचार तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिवेशन का समापन 9 अगस्त को संघ की नव-निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ होगा।
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