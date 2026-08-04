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Lucknow News: गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर समेत 13 आईएएस के तबादले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - सौम्या अग्रवाल श्रमायुक्त बनाई गईं लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने मंगलवार

Lucknow News: गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर समेत 13 आईएएस के तबादले

Lucknow News: राज्य सरकार ने मंगलवार को 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। गोरखपुर, बस्ती, बरेली व प्रयागराज में नए मंडलायुक्तों की तैनाती की गई है। बस्ती के मंडलायुक्त रहे अखिलेश सिंह के 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली था।

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नए मंडलायुक्तों की तैनाती

इंद्र विक्रम सिंह सचिव कृषि, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन तथा निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से गोरखपुर के मंडलायुक्त बनाए गए हैं। वैभव श्रीवास्तव प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ से बस्ती, शंभू कुमार प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से बरेली और डा. लोकेश एम सचिव लोक निर्माण विभाग से प्रयागराज के मंडलायुक्त बनाए गए हैं। अनिल ढींगड़ा मंडलायुक्त गोरखपुर से आवास आयुक्त आवास विकास परिषद, निदेशक नगर भूमि सीमारोपण तथा सचिव आवास विभाग बनाए गए हैं।

विभागों में बदलाव

रविंद्र प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रकाश बिंदु सचिव गृह एवं सतर्कता विभाग से प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ, भूपेंद्र एस चौधरी मंडलायुक्त बरेली से सचिव प्रशासनिक सुधार बनाए गए हैं। सौम्या अग्रवाल मंडलायुक्त प्रयागराज से श्रमायुक्त, संदीप कुमार सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज से प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बनाए गए हैं।

पदोन्नति

पुष्पराज सिंह सचिव गोरखपुर विकास प्राधिरकण से अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा बनाए गए हैं। पुष्पराज सिंह हाल ही में पीसीएस से आईएएस के पद पर पदोन्नत हुए हैं। सतीश पाल अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा से विशेष सचिव गृह विभाग और डा. बलकार सिंह आवास आयुक्त आवास विकास परिषद, निदेशक नगर भूमि सीमारोपण और सचिव आवास से मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राज्य सरकार ने कितने आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं?
राज्य सरकार ने मंगलवार को 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं।
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