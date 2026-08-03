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Lucknow News: आज पेश होगा अनुपूरक बजट, आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं बढ़ा मानदेय संभव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - वकीलों के लिए कैशलेस इलाज को मिल सकती है रकम - तकरीबन 40

Lucknow News: आज पेश होगा अनुपूरक बजट, आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं बढ़ा मानदेय संभव

Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता।

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मानसून सत्र के दूसरे दिन, यानी मंगलवार को योगी सरकार इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। तकरीबन 40 हजार करोड़ रुपये के आकार वाले इस अनुपूरक बजट में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े मानदेय का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार इसके लिए रकम की व्यवस्था कर सकती है।

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चुनावी साल की घोषणाएँ

चुनावी साल में योगी सरकार चल रही योजनाओं में अतरिक्त रकम के अलावा कुछ नई घोषणाओं को भी शामिल कर सकती है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना इसी कड़ी का हिस्सा होगा। इसके पहले राज्य सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में इजाफा कर चुकी है। इसके अलावा वकीलों के एक बड़े वर्ग को भी सरकार कैशलेस इलाज की सुविधा दे सकती है। कैशलेस इलाज के लिए मूल बजट में आवंटित रकम को बढ़ाकर यह रास्ता साफ किया जा सकता है।

मुख्य घोषणा एवं विकास कार्य

सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में दो हजार रुपये बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था इस अनुपूरक बजट में हो सकती है। योगी सरकार ने फरवरी में वित्तीय वर्ष 2026-27 का मूल बजट पास किया था, जिसे 1 एक अप्रैल से लागू किया गया था। अगले साल प्रस्तावित चुनाव के पहले सरकार विकास कार्यों के अलावा अलग-अलग लाभार्थी वर्ग के लिए रकम की व्यवस्था करके उन्हें साधने की कोशिश करेगी।

लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए रकम का आवंटन बढ़ेगा

बुनियादी ढांचे के विकास

सूत्र बताते हैं कि अनुपूरक बजट का बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं पर ही खर्च किया जाएगा। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे और विंध्य क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं को गति देने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था किए जाने की उम्मीद है। सरकार चुनाव में जाने के पहले इन सभी एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन खरीदकर निर्माण शुरू करवाने का लक्ष्य रखेगी।

औद्योगिक निवेश और धार्मिक पर्यटन

इसके अलावा औद्योगिक विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी परियोजनाओं में अतिरिक्त रकम दी जा सकती है ताकि इनमें तेजी लाई जाए। राज्य राजमार्गों के लिए भी सरकार खजाने में बढ़ोतरी कर सकती है। धार्मिक पर्यटन के लिहाजा से सरकार मथुरा और अन्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त रकम की व्यवस्था करती दिखाई दे सकती है। गंगा और अन्य एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ हरियाली और औद्योगिक विकास के लिए पैसे का आवंटन बढ़ाया जा सकता है。

स्वास्थ्य एवं शिक्षा को मजबूती

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी चल रही परियोजनाओं को इस अनुपूरक में बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद है। जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम इस अनुपूरक में हो सकता है। विद्यालयों के आधुनिकीकरण, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी अनुपूरक में जगह मिल सकती है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

योगी सरकार किस दिन पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी?
योगी सरकार मंगलवार को इस वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी।
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