Lucknow News: सपा सरकार में मदरसा शिक्षकों के वेतन के लिए पास विधेयक वापस

Lucknow News: केंद्र सरकार ने निर्देश और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सहमति के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों से लिया गया वापस। सपा सरकार में पास हुआ यह विधेयक कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियों में फंसा हुआ था। अब इस विधेयक का अध्याय पूरी तरह समाप्त हो गया है।

Lucknow News: - केंद्र सरकार ने निर्देश और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सहमति के बाद विधानमंडल के दोनों सदनों से लिया गया वापस - बीते एक दशक से कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियों में फंसा हुआ था अखिलेश सरकार के समय पास हुआ यह विधेयक

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

विधेयक का विवाद सपा सरकार में मदरसा शिक्षकों के वेतन संबंधी पास विवादित विधेयक को आखिरकार बुधवार को योगी सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों से वापस ले लिया। वर्ष 2016 में पास हुआ यह विधेयक कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियों की वजह से कभी लागू नहीं हो सका था। विधानमंडल के दानों सदनों से वापसी के बाद अब इस विवादित विधेयक का अध्याय पूरी तरह समाप्त हो गया है।

विधेयक की ज़रूरत समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के नियमित भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 पास करवाया गया था। इसमें व्यवस्था थी कि अगर मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों की तनख्वाह का समय से भुगतान नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। साथ ही मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच और पुलिसिया कार्रवाई की भी मनाही की व्यवस्था की गई थी। विधेयक में कुछ और भी बिंदु थे, जिन पर विवाद था। दोनों सदनों से पास होकर जब यह विधेयक तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के पास गया तो उन्होंने ऐसे प्रावधानों पर असंतुष्टि जताते हुए सहमति देने के बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया था।

वापसी की प्रक्रिया राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसका परीक्षण करवाया। वहां भी आपत्तियों को जायज पाया गया। लंबे समय से विधेयक लंबित रहने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को राज्यपाल की सहमति से विधेयक वापस लेने का सुझाव दिया था। बीते दिनों योगी कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने पर सहमति दे दी थी। इसके बाद बुधवार को यह विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा गया, जहां इसे बिना चर्चा के ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

संविधानिक मंजूरी का अभाव विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद भी तकरीबन 10 साल बाद भी संवैधानिक मंजूरी न मिलने की वजह से लागू नहीं हो सका था। हालांकि, अब इसके दोनों सदनों से वापस लिए जाने के बाद इस लंबित मामले का पूरी तरह पटाक्षेप हो गया है।