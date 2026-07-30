Lucknow News: इंदिरा नहर से मिला 45 वर्षीय व्यक्ति का शव
Lucknow News: लखनऊ में नगराम क्षेत्र में इंदिरा नहर के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता मिला। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष है। शव को बाहर निकाला गया और पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि शव कई दिन पुराना और तेज बहाव से यहां आया होगा।
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगराम क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे इंदिरा नहर के समेसी पुल के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव नहर में तैरता हुआ पाया गया। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया। पुलिस के मुताबिक, मृतक ने सफेद कुर्ता और कच्छा पहन रखा था तथा उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।
नगराम थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह के अनुसार, प्रथम दृष्टया शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस का अनुमान है कि नहर के तेज बहाव के चलते शव कहीं दूर से बहकर समेसी पुल के पास आ पहुंचा होगा।फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।
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