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Lucknow News: गोमती में मिला शव, शिनाख्त नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: काकराबाद गांव में गोमती नदी में एक सप्ताह पुराना अनजान शव मिला। ग्राम चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के थानों में गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

Lucknow News: गोमती में मिला शव, शिनाख्त नहीं

Lucknow News: माल। काकराबाद गांव में सोमवार देर रात गोमती नदी में एक व्यक्ति का शव मिला। शव करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। ग्राम चौकीदार राजेश पुष्कर ने नदी में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक नवाब अहमद ने बताया कि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। आसपास के थानों में सूचना भेजकर गुमशुदा लोगों का पता लगाया जा रहा है।

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