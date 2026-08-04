Lucknow News: कैबिनेट: लखनऊ और नोएडा में डीप टेक हब को मंजूरी

Lucknow News: नोएडा और लखनऊ में यू हब बनाने का रास्ता साफ हुआ है। इन केंद्रों का फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, हेल्थटेक और कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर होगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और उद्योग को एक मंच पर लाना है।

Lucknow News: नोएडा में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, रक्षा एवं बायोटेक्नोलॉजी के विकास पर फोकस लखनऊ का यू हब एप्लाइड एआई, हेल्थटेक, इंडस्ट्रियल एआई तथा कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगा

लखनऊ। विशेष संवाददाता

नोएडा और लखनऊ में यू हब (डीप टेक) बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लखनऊ और नोएडा के यू हब में अलग-अलग तरह की तकनीकी विकास की सुविधा होगी। यू हब अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, उद्योग, निवेशकों और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर जोड़ते हुए डीप टेक नवाचार के प्रमुख केंद्र बनेंगे।

यू-हब का मकसद यू-हब का मकसद डीप-टेक नवाचार, अनुसंधान के व्यवसायीकरण, उद्यमिता संवर्धन एवं निवेश के लिए विश्वस्तरीय मंच उपलब्ध कराना है। यह संस्था स्टार्टअप्स, उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, निवेशकों एवं नीति निर्माताओं के मध्य सहयोग को बढ़ावा देते हुए राज्य को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

11 सदस्यीय निर्णायक मंडल संचालन करेगा यू-हब की स्थापना नोएडा एवं लखनऊ में द्वि-स्थलीय मॉडल के रूप में किया जाएगा। नोएडा केंद्र को क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं एडवांस बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा, जबकि लखनऊ केंद्र को एप्लाइड आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, हेल्थटेक, इंडस्ट्रियल एआई तथा कृषि जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के लिए विकसित किया जाएगा। यह मॉडल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित तकनीकी एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगा। यू-हब राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करेगा। इसके संचालन के लिए 11 सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया जाएगा।

25 हजार वर्गफुट में सुविधाएं विकसित होंगी अवसंरचना विकास चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। प्रथम चरण में नोएडा एवं लखनऊ में लगभग 25,000-25,000 वर्ग फुट क्षेत्र का उन्नयन कर को-वर्किंग स्पेस, प्रोटोटाइपिंग सुविधाएं, निवेशक क्षेत्र एवं अन्य आवश्यक अवसंरचना विकसित की जाएगी। इसके बाद नोएडा में लगभग 4 लाख वर्ग फुट तथा लखनऊ में लगभग 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में अत्याधुनिक डीप-टेक परिसरों का विकास प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार केंद्र बनेगा यू-हब उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित डीप-टेक नवाचार केंद्र प्रदान करेगा, जिससे अनुसंधान के व्यवसायीकरण, निवेश संवर्धन, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स की सफलता दर में वृद्धि तथा उद्योग, अकादमिक संस्थानों एवं सरकार के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। यह पहल उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डीप-टेक नवाचार गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा मे एक महत्वपूर्ण कदम है।