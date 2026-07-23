Lucknow News: कैरियर डेंटल के मालिक से 5.67 करोड़ की ठगी
Lucknow News: कैरियर डेंटल ट्रस्ट के ट्रस्टी मो. इकबाल को जालसाजों ने 5.67 करोड़ रुपये ठग लिए। उन्होंने स्कूल खोलने के लिए बीकेटी के महोना में 14 प्लॉट का सौदा किया था। जमीन पर निर्माण शुरू करने पर पता चला कि सभी प्लॉट बैंक में गिरवी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Lucknow News: कैरियर डेंटल व कैरियर कॉन्वेंट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं मालिक मो. इकबाल को 14 प्लाट दिलाने के नाम पर जालसाजों ने 5.67 करोड़ रुपये ठग लिए। मो. इकबाल स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए भूखंड खरीदना चाह रहे थे। आरोप है कि जालसाजों ने उन्हें बीकेटी के महोना में जमीन दिलाने का झांसा दिया था। मो. इकबाल की तहरीर पर चौक पुलिस ने दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मो. इकबाल चौक के सराय आगा मौर में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्हें स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए जमीन चाहिए थी।
इसी दौरान फैजाबाद रोड निवासी भोला नाथ शुक्ला और विनय कुमार शुक्ला उनसे मिले। दोनों ने खुद को त्रिपुरारी सेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताकर बख्शी का तालाब स्थित महोना में जमीन दिखाई। इकबाल को वहां 14 प्लॉट पसंद आए। सौदा 5.67 करोड़ रुपये में तय हुआ। आरोपियों ने जमीन अपने नाम की बताकर दस्तावेज दिखाए और भरोसा दिलाया। इकबाल ने पूरी रकम दे दी और रजिस्ट्री भी करा ली। एक मई को जब उन्होंने जमीन पर स्कूल का निर्माण शुरू कराया तो बैंक का एक कर्मचारी वहां पहुंचा और कब्जा करने लगा। विरोध करने पर पता चला कि सभी 14 प्लॉट बैंक में गिरवी हैं। किस्त न चुकाने के कारण बैंक कब्जा लेगी। बैंक कर्मचारी ने यह भी बताया कि वर्ष 1985 में ही भोला नाथ और विनय यह पूरी जमीन मोहित सेठी को बेच चुके हैं। यह सुनकर ट्रस्टी के होश उड़ गए। जब उन्होंने आरोपियों से बात की तो दोनों धमकाने लगे। परेशान होकर इकबाल ने डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित से शिकायत की। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। विवेचना दरोगा अखिलेश कुमार मिश्रा कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
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