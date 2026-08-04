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Lucknow News: सदाबहार गीतों के साथ किशोर कुमार की जयंती मनायी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में रंगभारती की ओर से किशोर कुमार की जयंती पर एक शाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उनके यादगार गीतों के साथ गायकों ने प्रस्तुति दी। सप्तरंग आरकेस्ट्रा के कलाकारों ने कई प्रसिद्ध गाने गाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान रंगभारती के अध्यक्ष ने मेहमानों का स्वागत किया।

Lucknow News: सदाबहार गीतों के साथ किशोर कुमार की जयंती मनायी

Lucknow News: लखनऊ, कार्यालय संवादाता रंगभारती की ओर से एक शाम किशोर के नाम का आयोजन रवीन्द्रालय प्रेक्षागृह में किया गया। किशोर कुमार को उनकी जयंती पर उनके सदाबहार गीतों के साथ याद किया गया। किशोर कुमार के चुलबुले गीतों के साथ विशेष रूप से उनके गम्भीर गाने गाकर गायकों ने भरपूर तालियां बटोरीं।सप्तरंग आरकेस्ट्रा के कलाकारों ने ऐ खुदा हर फैसला, कोई रोको न दीवाने को, रुक जाना ओ जाना, सामने ये कौन आया जैसे गीतों ने समां बांधा। कृष्ण कुमार ने कोई हसीना जब रूठ जाती है, रूपा तिवारी ने अपने जीवन की उलझन को, विजय थापा ने हम बोलेगा तो बोलोगेबोलता है, जमाल व स्मृति ने आंखों आंखों में प्यार,नहीं-नहीं, अभी नहीं जैसे सदाबहार गीतों से सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी।

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गुड्डू श्रीवास्तव ने पैड व सैम्पलर, सुनील वर्मा व तुंबा व बांगो, संजय चैहान नाल, कांगो, विपिन ने गिटार, विकास सक्सेना ने ड्रम, अनूप सिंह बेस गिटार, अभिजित वर्मा ने ऑर्गन ने संगत की। रंगभारती के अध्यक्ष एवं ‘सप्तरंग ऑरकेस्ट्रा के निर्देशक श्याम कुमार ने मेहमानों को स्वागत किया।

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