Lucknow News: सदाबहार गीतों के साथ किशोर कुमार की जयंती मनायी

Lucknow News: लखनऊ, कार्यालय संवादाता रंगभारती की ओर से एक शाम किशोर के नाम का आयोजन रवीन्द्रालय प्रेक्षागृह में किया गया। किशोर कुमार को उनकी जयंती पर उनके सदाबहार गीतों के साथ याद किया गया। किशोर कुमार के चुलबुले गीतों के साथ विशेष रूप से उनके गम्भीर गाने गाकर गायकों ने भरपूर तालियां बटोरीं।सप्तरंग आरकेस्ट्रा के कलाकारों ने ऐ खुदा हर फैसला, कोई रोको न दीवाने को, रुक जाना ओ जाना, सामने ये कौन आया जैसे गीतों ने समां बांधा। कृष्ण कुमार ने कोई हसीना जब रूठ जाती है, रूपा तिवारी ने अपने जीवन की उलझन को, विजय थापा ने हम बोलेगा तो बोलोगेबोलता है, जमाल व स्मृति ने आंखों आंखों में प्यार,नहीं-नहीं, अभी नहीं जैसे सदाबहार गीतों से सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी।