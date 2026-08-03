Lucknow News: एक पेड़ मां के नाम पर चित्रगुप्त धाम में हुआ वृक्षारोपण

Lucknow News: हरित भारत के संकल्प को साकार करने के मकसद से सोमवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान सोमवार को भगवान चित्रगुप्त धाम झूलेलाल वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री शंकर लाल, प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा और वरिष्ठ भाजपा नेता रजनीश गुप्ता ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट दिलीप श्रीवास्तव ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वृक्षारोपण को जन-जन का अभियान बनाना समय की जरूरत है। कार्यक्रम में कायस्थ फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव राजा, महामंत्री मनोज डीगर, कोषाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री अनुराग श्रीवास्तव, वरिष्ठ समाजसेवी ममता जिंदल, रितु खरे, गगन श्रीवास्तव, रंजना श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे।