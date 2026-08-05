Lucknow News: सीएजी रिपोर्ट :: वाहनों की फिटनेस व परमिट में लापरवाही से लगा 1.33 करोड़ का चूना

Lucknow News: - बिना फिटनेस के वाहन दौड़ने से दुर्घटनाओं का खतरा - सीएजी रिपोर्ट में परिवहन

Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता

कार्मिशियल व निजी वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्रों व परमिट की जांच में लापरवाही के कारण परिवहन विभाग को 1.33 करोड़ रुपये का चूना लगा है। फिटनेस व परमिट का नवीनीकरण शुल्क वसूलने में लापरवाही बरती गई। ऐसे में बिना फिटनेस व permit के सड़कों पर वाहन दौड़ते रहे। जिससे दुर्घटनाएं बढ़ने का भी खतरा पैदा हुआ।

वाहनों की फिटनेस जांच वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न कराए जाने के चलते 2010 कार्मिशियल वाहन और 1537 निजी वाहन बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के दौड़ते रहे। संभागीय परिवहन अधिकारियों व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों ने इन वाहन स्वामियों को नोटिस तक निर्गत करने और फिटनेस प्रमाण पत्र न होने के कारण परमिट निरस्त करने की भी कार्रवाई नहीं की गई। अगस्त 2022 से अक्तूबर 2023 तक की समय सीमा में यह लापरवाही पकड़ी गई। तिपहिया व हल्के वाहनों के लिए 400 रुपये व मध्य और भारी वाहनों के लिए 600 रुपये जांच शुल्क निर्धारित है। वहीं इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों के लिए 200 रुपये फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण शुल्क निर्धारित है। कुल 3547 वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण शुल्क 37.18 लाख रुपये था जिसे वसूला जाना था।

परमिट की जांच आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर व वाराणसी के संभागीय परिवहन अधिकारियों के बहराइच, बुलंदशहर व हापुड़ कार्यालयों के 8861 परिवहन वाहनों के अभिलेखों की जांच की गई। जिसमें सामने आया कि 2010 कामर्शियल यानी परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म होने के बाद उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया। 2010 परिवहन वाहनों में से 894 वाहनों के देय कर का भुगतान बाद में किया गया। वहीं 934 परिवहन वाहनों का सड़क पर चालान प्रवर्तन दल ने किया। जिससे यह साबित हुआ कि बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ही वाहन सड़क पर दौड़ रहे थे। वाहन डाटाबेस में फिटनेस वैधता समाप्ति के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिससे 21.78 लाख का फिटनेस शुल्क नहीं वसूला जा सका। ऐसे ही निजी वाहनों से भी 15.37 लाख फिटनेस शुल्क नहीं वसूला जा सका।

परमिट समाप्ति की जांच ऐसे ही पंजीकृत वाहनों के परमिट की वैधता की दिसंबर 2019 से अगस्त 2023 के बीच 10816 परिवहन वाहनों जैसे माल वाहन, मैक्सी कैब, स्कूल बस, स्टेज कैरिज, टैंकर व तिपहिया वाहनों की जांच की गई तो उसमें 2208 परिवहन वाहनों के परमिट समाप्त हो चुके थे। आगरा, बरेली, झांसी, मेरठ, सहारनपुर व वाराणसी के संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालयों में जांच सामने आया कि 666 वाहनों ने परमिट समाप्ति के बाद टैक्स जमा किया। 950 वाहनों का परमिट समाप्ति के बाद चालान किया गया। जिससे यह साबित हुआ कि वाहन परमिट के नवीनीकरण के बिना सड़क पर दौड़ रहे थे। जिससे 96.38 लाख रुपये परमिट शुल्क नहीं वसूला जा सका।

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जेएनएनयूआरम की बसों पर नहीं लगाया 1.38 करोड़ टैक्स

वर्ष 2022-23 में लेखा परीक्षा की ओर से कानपुर नगर के अभिलेखों की जांच की गई। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की 84 जेएनएनयूआरएम बसें दिसंबर 2019 से सितंबर 2022 तक कानपुर नगर निगम के बाहर चलाई गईं। जिससे 1.38 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर का भुगतान कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को करना था लेकिन उसने नहीं किया।

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अतिरिक्त कर के भुगतान की समय सीमा होगी तय

उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर अतिरिक्त कर के विलंब से भुगतान पर अर्थदंड नहीं वसूला गया। बहराइच, बरेली, झांसी, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, मेरठ व वाराणसी के संभागीय परिवहन अधिकारी व बुलंदशहर, हапुड़ व सहारनपुर के सहायक संभागीय अधिकारियों ने देर से अतिरिक्त कर के भुगतान पर 15.36 करोड़ अर्थदंड की गणना प्रतिमाह देय अतिरिक्त कर के पांच प्रतिशत की दर से की गई। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि अतिरिक्त कर जमा करने की समय सीमा के स्पष्ट उल्लेख के लिए उप्र मोटर यान कराधान अधिनियम,1997 की धारा 9 (1) में संशोधन किया जाए।