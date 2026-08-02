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Lucknow News: रुपये न मिलने से नाराज युवक ने लगाई फांसी, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ के ब्रहमणी टोला में 19 वर्षीय युवक ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अर्थव उर्फ विनायक ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और व्यापार के लिए 50,000 रुपये मांगे थे, जिन्हें उसके पिता ने देने से मना कर दिया। मां ने बताया कि यह कदम रुपये न मिलने की वजह से उठाया गया।

Lucknow News: रुपये न मिलने से नाराज युवक ने लगाई फांसी, मौत

Lucknow News: लखनऊ। सआदतगंज के ब्रहमणी टोला नौबस्ता में शनिवार देर रात 19 वर्षीय युवक ने कमरा बंद कर फांसी लगा ली। मां ने कमरे के अंदर झांककर देखा तो बेटे को पंखे से लटका पाया। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतारा और केजीएमयू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्रहमणी टोला निवासी पंकज तिवारी का इकलौता बेटा अर्थव उर्फ विनायक ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने पिता पंकज से व्यापार के लिए 50 हजार रुपये मांगे थे। पिता ने रुपये देने से मना कर दिया था। मां रंजना ने बताया कि बेटे ने रुपये न मिलने की वजह से ही यह कदम उठाया है।

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